Η Ιταλίδα ευρωβουλευτής Ιζαμπέλα Τοβαλιέρι έσκισε την περασμένη Παρασκευή (13/2) φωτογραφία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ μέσα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατηγορώντας κόμματα της Αριστεράς για «σκανδαλώδη διπλά στάνταρ» απέναντι στην Τεχεράνη.

Κατά την τοποθέτησή της, υποστήριξε ότι το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα στην Ευρώπη παρέμεινε «σιωπηλό» μπροστά σε μαζικές εκτελέσεις και στην καταστολή γυναικών και νέων στο Ιράν.

Η Τοβαλιέρι, μέλος της Lega και της ευρωομάδας Patriots for Europe, δήλωσε πως «το Ιράν καίγεται μέσα στην αδιαφορία τους, αλλά όχι στη δική μας». Υπενθυμίζεται ότι είχε προχωρήσει σε παρόμοια κίνηση τον Ιανουάριο, καίγοντας φωτογραφία του μετά τις πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν.