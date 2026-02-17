«Σας σοκάρουν οι στατιστικές για τους νεκρούς και τους κρατούμενους στο Ιράν ή έχετε παρανοήσει;»

Το ερώτημα που απευθύνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ολλανδή ευρωβουλευτής των Πράσινων Άννα Στρόλενμπεργκ μοιάζει με «γροθιά στο στομάχι», καθώς περιγράφει σε δραματικούς τόνους όσα αποτυπώνονται σε μαρτυρίες Ιρανών που κυνηγάει ανηλεώς το καθεστώς, επιχειρώντας να καταστείλει με τη βία και τον φόβο τις διαδηλώσεις και τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις στη χώρα, όπου το αίτημα για δημοκρατία γενικεύεται.

Τελευταίες επίσημες αναφορές καταγράφουν περισσότερους από 36,500 νεκρούς και τα βίντεο από τα νεκροτομεία κάνουν πλέον τον γύρο του κόσμου, ενώ Ιρανοί χρήστες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (μεταξύ των οποίων και ορισμένοι που σχολιάζουν το βίντεο με την Στρόλενμπεργκ) γράφουν για 50,000 νεκρούς!

«Αυτά δεν είναι στατιστικά στοιχεία, είναι κομμάτια της καρδιάς ενός έθνους. Ακούστε: αυτή είναι η φωνή της αθωότητας και του θάρρους του Ιράν», φωνάζει η ευρωβουλευτής προς την Ολομέλεια στην Ευρωβουλή.

«Δεκάδες χιλιάδες βρίσκονται στη φυλακή, με τον φόβο της εκτέλεσης ή του βιασμού»

Η Άννα Στρόλενμπεργκ προκάλεσε τεράστια αίσθηση στις Βρυξέλλες, καθώς τονίζει στην παρέμβασή της ότι υπάρχουν καταγγελίες για βιασμούς και ότι αυτή είναι η πραγματικότητα στις φυλακές της Τεχεράνης:

«Χιλιάδες έχουν δολοφονηθεί στο Ιράν. Δεκάδες χιλιάδες βρίσκονται στη φυλακή, με τον φόβο της εκτέλεσης ή του βιασμού. Που συμβαίνει! Είστε σοκαρισμένοι από τους αριθμούς των θυμάτων ή έχετε παρανοήσει; Oφείλουμε στους ανθρώπους του Ιράν να δούμε τις ιστορίες τους πίσω από τις στατιστικές. Νοσηλεύτριες που βοηθούν τραυματίες και που συλλαμβάνονται. Οι μάνες που πληρώνουν στις φυλακές, όχι για να δούνε τις κόρες τους, αλλά απλώς για να παραλάβουν τα σώματα των νεκρών παιδιών τους. Η φωνή σας και η φωνή μου είναι μόνο ένα μικρό πράγμα. Αλλά ενώ οι άνθρωποι στο Ιράν ζουν την καταπίεση, δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα. Πρέπει να καταστρέψουμε το αφήγημα του καθεστώτος και να προσφέρουμε βίζα για αυτούς που ζητούν άσυλο. Και πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς που αποφασίσουν να μην σωπάσουν, αυτούς που ζητούν ένα ελεύθερο και δημοκρατικό μέλλον με την ελεύθερη βούληση των Ιρανών. Ένα καθστώς που σκοτώνει χιλιάδες παράγει στατιστικές, αλλά για την Ευρώπη το να σώσουμε μόνο μια ζωή είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε. Για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους, όχι καθεστώτα. Αυτή είναι η δουλειά μας».