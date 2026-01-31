Στις αρμόδιες Αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η καταγγελία κατά του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για τον χαρακτηρισμό «πελλοί» που χρησιμοποίησε αναφερόμενος σε άτομα με νοητική αναπηρία. Ο ευρωβουλευτής απολογήθηκε με βίντεο που ανήρτησε, αποδίδοντας τον θόρυβο που δημιουργήθηκε σε προεκλογικές σκοπιμότητες.

Η αναφορά του προκάλεσε αντιδράσεις, με την ΚΥΣΟΑ και την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή να εκφράζουν την πρόθεσή τους να τον καταγγείλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η καταγγελία έχει φτάσει ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και θα εξεταστεί στο πλαίσιο των κανονισμών που ισχύουν.

Οι κανονισμοί αυτοί προβλέπουν τα εξής:

– Οι ευρωβουλευτές ασκούν την εντολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα και δεν δεσμεύονται από οδηγίες ούτε από επιτακτικές εντολές (άρθρο 2 του Κανονισμού).

– Οι ευρωβουλευτές δεσμεύονται από τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια (Παράρτημα Ι).

Οι διατάξεις του Κανονισμού, στο άρθρο 10 περί κανόνων συμπεριφοράς, διευκρινίζουν ότι:

Η συμπεριφορά των βουλευτών χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και βασίζεται στις αξίες και τις αρχές όπως καθορίζονται στις Συνθήκες και ειδικότερα στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι βουλευτές διαφυλάσσουν το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θίγουν τη φήμη του.

Οι βουλευτές δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εργασιών, ούτε την τήρηση της ασφάλειας και της τάξης στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου ή τη λειτουργία του εξοπλισμού του.

Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης του άρθρου 10 ή και του Κώδικα Δεοντολογίας, μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις, κατόπιν έρευνας και ακρόασης του ενδιαφερόμενου ευρωβουλευτή (άρθρο 183 – Κυρώσεις).

Σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 183, η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

(α) επίπληξη·

(β) απαγόρευση στον βουλευτή να εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, διακοινοβουλευτική διάσκεψη ή οποιοδήποτε διοργανικό φόρουμ, για χρονικό διάστημα έως και ενός έτους·

(γ) σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου, περιορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης σε εμπιστευτικές ή διαβαθμισμένες πληροφορίες για χρονικό διάστημα έως και ενός έτους·

δ) απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα που μπορεί να κυμαίνεται από δύο έως εξήντα ημέρες·

(ε) χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια και υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των κανόνων συμπεριφοράς, προσωρινή αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο ή σε μέρος των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου για χρονικό διάστημα που μπορεί να κυμαίνεται από δύο έως εξήντα ημέρες συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του