REUTERS, Instagram/sadafbaghbani - Στην πρώτη φωτογραφία μία γυναίκα διαδηλωτής στο Ιράν καίει φωτογραφία του Χαμενέι και στην δεύτερη εικόνα μία άλλη γυναίκα που φέρει τραύματα από πυροβολισμούς

Νευροχειρούργος «κρούει τον κώδονα» για τις φρικαλεότητες που λαμβάνουν χώρα στο Ιράν το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας πυροβολούν εν ψυχρώ διαδηλωτές, με αρκετούς εξ’ αυτών να αρνούνται την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υπό τον φόβο συλλήψεων και αντοποίνων.

«Είμαι ο δρ. Αρμάν Τζαχάνγκαρι, νευροχειρούργος και θέλω να μιλήσω για την επικείμενη ανθρωπιστική κρίση στο Ιράν, η οποία αναμένεται να έχει σημαντικές ιατρικές επιπτώσεις» για τους Ιρανούς πολίτες, είπε αρχικά ο νευροχειρούργος στο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Έχουμε δει όλοι τις συγκλονιστικές εικόνες και έχουμε επίσης ακούσει για τις σπαρακτικές ιστορίες Ιρανών πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτοφανή περιστατικά βίας. Οι εκτιμώμενοι θάνατοι ανέρχονται από 30.000 έως 50.000, την ώρα που οι εκθέσεις του τελευταίου μήνα δείχνουν πως περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι είναι τραυματίες, αρκετοί εξ’ αυτών από πυροβολισμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σφαίρες στα πρόσωπα και τα στήθη των διαδηλωτών στο Ιράν – Σοκάρουν οι λεπτομέρειες

Ο νευροχειρούργος προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις των πυροβολισμών στους διαδηλωτές από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν δεν είναι προσωρινές. Αντίθετα, πρόκειται για μια «σιωπηλή επιδημία ενός χρόνιου τραύματος» και είναι κάτι που αναμένεται να «σαρώσει» την χώρα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον δρ. Τζαχάνγκαρι, οι περιπτώσεις πυροβολισμών προς τους διαδηλωτές από τις δυνάμεις ασφαλείας του θεοκρατικού καθεστώτος σοκάρουν, καθώς νέα παιδιά φέρουν σοβαρά τραύματα από φυσίγγια που περιέχουν πολλά μικρά σφαιρίδια σε διάφορα σημεία στα σώματά τους, ακόμα και στο πρόσωπο. «Κανείς δεν γλυτώνει. Γυναίκες, άνδρες, ακόμη και μικρά παιδιά», έπεσαν θύματα πυροβολισμών.

Επίμονος και χρόνιος πόνος που μπορεί να διαρκέσει για μια ολόκληρη ζωή

«Όταν τα φυσίγγια που περιέχουν αρκετά μικρά σφαιρίδια χτυπήσουν ένα σώμα, δεν προκαλούν απλώς επιφανειακά τραύματα. Συχνά διαπερνούν τους ιστούς, διασκορπίζονται και σφηνώνονται μέσα σε μύες, περιτονίες, νεύρα ακόμη και σε οστά.

Τα παραμένοντα ξένα σώματα λειτουργούν ως διαρκείς ερεθιστικοί παράγοντες, πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση φλεγμονής και νευρικής βλάβης. Το αποτέλεσμα; Επίμονος, εξουθενωτικός πόνος που μπορεί να διαρκέσει για χρόνια, ακόμη και για ολόκληρη τη ζωή.

Το έχουμε ξαναδεί αυτό στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες επέζησαν από τραύματα εκρήξεων και βολών, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι βασανιστικό πόνο για το υπόλοιπο της ζωής τους, μια κατάσταση που συνέβαλε στην εμφάνιση της πρώτης κρίσης οπιοειδών στη Δύση. Τότε, οι γιατροί προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις νευρικές βλάβες με τα περιορισμένα μέσα που διέθεταν.

Σήμερα, στο Ιράν, πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται μπροστά σε μία παρόμοια πρόκληση: Ένας μεγάλος πληθυσμός που είναι πλέον φυσιολογικά επιρρεπής σε χρόνιο πόνο, με κίνδυνο ανάπτυξης χημικής εξάρτησης», τονίζει ο νευροχειρούργος για τις χρόνιες επιπτώσεις των πυροβολισμών στο Ιράν.

Προειδοποιήσεις για νευρολογική αναπηρία – «Δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί»

Σύμφωνα με το νευροχειρούργο, το χειρότερο από όλα τα παραπάνω είναι ο φόβος που έχουν οι διαδηλωτές να ζητήσουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπό των φόβο συλλήψεων και αντιποίνων από το καθεστώς.

«Αυτοί οι τραυματισμοί δεν υφίστανται τον απαραίτητο χειρουργικό καθαρισμό ούτε αντιμετωπίζονται σωστά. Η αθεράπευτη νευρική κάκωση δεν παραμένει στάσιμη, αλλά γίνεται κεντρική. Ο εγκέφαλος ουσιαστικά “μαθαίνει” τον πόνο, ενισχύοντας τα νευρωνικά κυκλώματα που τον παράγουν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μια τοπική επιδημία χρόνιων συνδρόμων πόνου, πολύ δυσκολότερων στη θεραπεία όταν παγιωθούν.

Όταν ο πόνος παραμένει χωρίς θεραπεία και το αίσθημα φόβου είναι έντονο, πολλοί άνθρωποι στρέφονται στη μαύρη αγορά για ανακούφιση. Βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο εκτεταμένης εξάρτησης και νευρολογικής αναπηρίας.

Δεν πρόκειται πλέον μόνο για μια πολιτική σύγκρουση· πρόκειται για μια νευρολογική κρίση που μπορεί να επιβαρύνει το ιρανικό σύστημα υγείας για δεκαετίες. Ως ιατρική κοινότητα, δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί απέναντι στο μακροπρόθεσμο φυσιολογικό κόστος αυτής της βίας», κατέληξε ο νευροχειρούργος.

