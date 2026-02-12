Σοβαρές είναι οι καταγγελίες που παίρνουν το φως της δημοσιότητας για συστηματικές εκτελέσεις αντικαθεστωτικών διαδηλωτών στο Ιράν, καθώς υπάρχουν αναφορές ακόμη και για εισβολές σε νοσοκομεία από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, προκειμένου να σκοτώσουν τραυματίες που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εντός τις χώρας έχουν κυκλοφορήσει σοκαριστικά βίντεο, στα οποία φαίνονται μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να πραγματοποιούν εφόδους σε νοσοκομεία, αναζητώντας άτομα που είχαν τραυματιστεί κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, στις οποίες σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως υπήρξαν τραυματίες εντός των νοσοκομείων, με ορούς και σωλήνες οξυγόνου, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς.

Παράλληλα, μία διαφορετική πηγή υποστήριξε ότι οι εκτελέσεις γίνονται σε καθημερινή βάση και πρόσθεσε φρικιαστικές λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι νεαρά κορίτσια που έχουν συλληφθεί από το καθεστώς, κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, στο διάστημα της κράτησής τους. Σύμφωνα με την εν λόγω μαρτυρία, «ορισμένα από τα κορίτσια που κρατούνται έχουν ζητήσει από τις οικογένειές τους να τους στείλουν αντισυλληπτικά χάπια».

Αναφορές για περισσότερες από 200 εκτελέσεις στο Ιράν

Σύμφωνα με την εκστρατεία «No to Execution Tuesdays», περισσότεροι από 207 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί κατά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες στο Ιράν. Ο Αλί Χεϊνταρί, 20 ετών, που συνελήφθη κατά την διάρκεια της καταστολής της 8ης Ιανουαρίου, φαίνεται ως ο πιο πρόσφατος διαδηλωτής που εκτελέστηκε από το θεοκρατικό καθεστώς, σύμφωνα με την οργάνωση National Union for Democracy in Iran.

The Islamic Republic has executed this young man in Mashhad without any trial.

His name was Ali Heydari, just 20 years old.

He was arrested late at night three weeks ago. Yesterday, his body was handed over to his family. pic.twitter.com/venAavEVOl — Hamidreza (@justchangingun) February 9, 2026

Η ίδια οργάνωση, με έδρα την Ουάσινγκτον, προειδοποιεί για ακόμα περισσότερες εκτελέσεις τις επόμενες μέρες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πέραν όσων έχουν ήδη εκτελεστεί, εκατοντάδες κρατούμενοι αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο θανάτου. Μάλιστα, αρκετοί εξ’ αυτών εξακολουθούν να κρατούνται χωρίς να έχει υπάρξει ενημέρωση προς τις οικογένειές τους.

Ακόμη πιο σοκαριστικά είναι τα ευρήματα από το Διεθνές Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, περισσότεροι από 43.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από το καθεστώς και πάνω από 350.000 άνθρωποι παραμένουν τραυματίες, μετά τις πρωτοφανείς συμπλοκές στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν. Στην ίδια αναφορά τονίζεται ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν τυφλωθεί με βάναυσο τρόπο από το καθεστώς.

Παράλληλα, οι επικεφαλής της εκστρατείας «No to Execution Tuesdays» καταγγέλλουν ότι δικηγόροι και γιατροί που παρείχαν βοήθεια στους διαδηλωτές έχουν στοχοποιηθεί από το καθεστώς. «Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κλίματος καταστολής και δημόσιου εκφοβισμού, το καθεστώς προχώρησε στη σύλληψη δικηγόρων, ιατρών και ιατρικού προσωπικού, γεγονός που υποδηλώνει τον αυξανόμενο φόβο του απέναντι στην θαρραλέα εξέγερση του περασμένου Ιανουαρίου», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ τον Ιανουάριο, ότι το Ιράν αποφάσισε να σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών, οι αναφορές και οι απίστευτες καταγγελίες συνεχίζονται και κάνουν λόγο για φρικαλεότητες από το καθεστώς.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προειδοποιήσει με στρατιωτική αποστολή, με την Τεχεράνη να αντιδρά, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο θα σήμαινε ολοκληρωτικό πόλεμο. Ακόμα και έτσι, οι διαδηλωτές που παραμένουν «εγκλωβισμένοι» εντός της χώρας, εξακολουθούν να αναμένουν αμερικανική βοήθεια, περιγράφοντάς την ως την μοναδική λύση για την πατρίδα τους και για εκείνους.