Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά σήμερα κατά περίπου 1%, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο και ο αμερικανός πρόεδρος αφήνει να εννοηθεί πως μια επιστροφή στις εχθροπραξίεςι δεν μπορεί ΄να αποκλειστεί.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 86 σεντς, ή 0,8%, στα 105,07 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 99 σεντς, ή 1%, στα 99,06 δολάρια. Και τα δύο σημεία αναφοράς αυξήθηκαν σχεδόν 2,8% τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εκεχειρία με το Ιράν «είναι σε μηχανκή υποστήριξη», επισημαίνοντας διαφωνίες σχετικά με διάφορα αιτήματα, όπως η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, η επανέναρξη των πωλήσεων ιρανικού πετρελαίου και η αποζημίωση για τις ζημιές από τον πόλεμο.

Η Τεχεράνη τόνισε επίσης την κυριαρχία της στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Η αισιοδοξία σχετικά με μια επικείμενη (ειρηνευτική) συμφωνία φαίνεται να εξασθενεί ξανά και αν δεν δούμε μια συμφωνία μέχρι τα τέλη Μαΐου, τότε οι ανοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές του πετρελαίου είναι σίγουρα στο τραπέζι», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας ενεργειακού τομέα της DBS Bank, Σούβρο Σαρκάρ.

Οι διαταραχές που συνδέονται με το κλείσιμο του Στενού ώθησαν τους παραγωγούς πετρελαίου να περιορίσουν τις εξαγωγές, με έρευνα του Reuters τη Δευτέρα να δείχνει ότι η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Μια πραγματική πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να προκαλέσει μια απότομη διόρθωση 8-12 δολαρίων, ενώ οποιαδήποτε κλιμάκωση ή νέες απειλές αποκλεισμού θα ωθούσαν γρήγορα το Brent πίσω στα 115+ δολάρια», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Η διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Amin Nasser προειδοποίησε ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου λόγω των κλειστών Στενών του Ορμούζ θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την επιστροφή στη σταθερότητα της αγοράς μέχρι το 2027, με απώλεια περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την εβδομάδα.

Επίσης, οι αναλυτές προέβλεπαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ θα μειωθούν κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα.

Η πτώση αυτή έρχεται σε ένα πλαίσιο «συνεχιζόμενων ισχυρών καθαρών ροών εξαγωγών αργού πετρελαίου και προϊόντων μέσω υδάτινων οδών, τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Walt Chancellor, ενεργειακός στρατηγικός αναλυτής στην Macquarie Group.

Εν τω μεταξύ, οι συμμετέχοντες στην αγορά παρακολουθούν στενά την προγραμματισμένη συνάντηση του Trump με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping την Τετάρτη, μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσινγκτον σε τρία άτομα και εννέα εταιρείες για τη διευκόλυνση των αποστολών ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα.

