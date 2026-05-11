Στόχο να τερματιστεί η αμερικανική οικονομική στήριξη προς τον ισραηλινό στρατό μέσα στην επόμενη δεκαετία ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

«Θέλω να μειώσω την αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ στο μηδέν. Έχουμε πλέον ωριμάσει ως κράτος και ήρθε η ώρα να απεξαρτηθούμε από την εναπομείνασα στρατιωτική βοήθεια και να περάσουμε από τη βοήθεια στη συνεργασία» είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τις χώρες του Αραβικού κόσμου.

Οι ΗΠΑ παρέχουν σήμερα στο Ισραήλ 3,8 δισ. δολάρια κάθε χρόνο σε στρατιωτική βοήθεια, στο πλαίσιο μιας δεκαετούς συμφωνίας που είχε αρχικά διαπραγματευτεί η κυβέρνηση του Barack Obama και η οποία ισχύει έως το 2028.

Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ έχει κατά καιρούς αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος συνολικός αποδέκτης αμερικανικής ξένης βοήθειας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, έχοντας λάβει πάνω από 174 δισ. δολάρια (χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό) για την ενίσχυση τόσο της οικονομίας όσο και του στρατού του, σύμφωνα με έκθεση της Congressional Research Service.

Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι αναμένει να επεκταθεί η στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ–Ισραήλ τα επόμενα χρόνια.

“Θέλω να προτείνω κοινά έργα -κοινά έργα για πληροφορίες, για οπλικά συστήματα, για αντιπυραυλική άμυνα. Το Ισραήλ πιστεύω ότι είναι παγκόσμιος ηγέτης σε αυτόν τον τομέα”, επισήμανε.

Νωρίτερα φέτος, οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση οπλικών συστημάτων προς το Ισραήλ αξίας περίπου 6,7 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache.