Σε νέο αδειξοδο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ καθώς ο αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει την αντιπρόταση με τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου που απέστειλε η Τεχεράνη.

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων ‘αντιπροσώπων’ του Ιράν. Δεν μου αρέσει–είναι εντελώς απαράδεκτη!», ανέφερε , πληκτρολογώντας τις δυο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Advertisement

Advertisement

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου είναι «ρεαλιστική και θετική», σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Jazeera.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι η ιρανική απάντηση δεν απορρίπτει τη διαδικασία, αλλά θέτει συγκεκριμένες πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για μια πιθανή συμφωνία.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η απάντηση του Ιράν επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, ειδικά στον Λίβανο, και στην επίλυση των διαφορών με τις ΗΠΑ.

Στο τραπέζι τίθενται επίσης ζητήματα στρατηγικής σημασίας, όπως η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και η πλήρης άρση των διεθνών κυρώσεων. Η ιρανική πλευρά ζητά τη δημιουργία ενός σαφούς και δεσμευτικού μηχανισμού που θα διασφαλίζει την οριστική άρση όλων των περιοριστικών μέτρων.

Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις για την τήρηση οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις της βασίζονται στα «ανώτατα εθνικά συμφέροντα» της χώρας, καθώς και στις περιφερειακές διαβουλεύσεις.

Advertisement

Ιρανικά ΜΜΕ: Αποδοχή της αμερικανκής πρότασης θα συνιστούσε «παράδοση» της χώρας

Η ιρανική δημόσια δημόσια τηλεόραση περιορίστηκε να αναφέρει ότι η απάντηση, που επιδόθηκε στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν, προβλέπει «το τέλος του πολέμου» σε «όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο» και «εγγυήσεις ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα» ενώ τονίστηκε πως η αμερικανική πρόταση πρόταση απορρίφθηκε καθώς ισοδυναμούσε με «παράδοση».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που επικαλέστηκε πηγές της ενήμερες για τις διαπραγματεύσεις η πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη προβλέπει το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Advertisement

Κατά την αμερικανική εφημερίδα η Τεχεράνη δηλώνει επίσης διατεθειμένη να «αραιώσει» μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει κατά υψηλό ποσοστό και να το στείλει σε «τρίτη χώρα», πιθανόν τη Ρωσία.Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε, πως η Τεχεράνη απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Γαλλία και Βρετανία στο στόχαστρο

Advertisement

Η Βρετανία και η Γαλλία συνεχίζουν την πρωτοβουλία τους για την ίδρυση διεθνούς συμμαχίας που θα αναλάβει δράση για να εγγυηθεί την ασφάλεια του στενού αφού πρώτα υπάρξει διευθέτηση του πολέμου.

Οι υπουργοί Άμυνας των δυο χωρών θα συμπροεδρεύσουν αύριο σε σύνοδο μέσω βιντεοδιάσκεψης με περίπου σαράντα ομολόγους τους από χώρες πρόθυμες να έχουν συμβολή στο εγχείρημα, ανακοίνωσε το Λονδίνο.Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επέμβαση θα πυροδοτήσει «αποφασιστική και άμεση αντίδραση» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά τις ανακοινώσεις του Παρισιού και του Λονδίνου πως έστειλαν πολεμικά να «προτοποθετηθούν» στην περιοχή, ιδίως το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

Η Γαλλία «ποτέ» δεν εξέτασε το ενδεχόμενο να διεξαγάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ορμούζ, το μόνο που θέλει είναι να διεξαγάγει επιχείρηση για να εγγυηθεί την ασφάλεια του στενού «σε συντονισμό με το Ιράν», αντέτεινε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Advertisement

Στο άλλο κύριο θέατρο του πολέμου, στον Λίβανο, το Ισραήλ και η Χεζμπολά συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Advertisement

Δυο διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας–οργάνωσης συνδεόμενης με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά–σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας χθες, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, σύμφωνα με το οποίο από το ξέσπασμα του νέου πολέμου τη 2η Μαρτίου σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί 2.846 άνθρωποι, ανάμεσά τους 108 υγειονομικοί.