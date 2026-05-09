Οι αγορές μπορεί να εμφανίζονται καθησυχασμένες απέναντι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όμως ο Νουριέλ Ρουμπινί προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος απέχει πολύ από το να έχει εκτονωθεί.

Ο γνωστός οικονομολόγος, που έχει συνδέσει το όνομά του με προβλέψεις μεγάλων κρίσεων, περιγράφει, σε άρθρο γνώμης στο ProjectSyndicate, 4 πιθανά σενάρια για την πορεία της έντασης με το Ιράν, καλώντας τους traders να εγκαταλείψουν την αισιοδοξία ότι ο πόλεμος θα λήξει γρήγορα και χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές.

Γνωστός και ως «Dr Doom», ή προάγγελος των καταστροφών, ο Ρουμπινί πιστεύει ότι οι επενδυτές ενδέχεται να προσεγγίζουν με μεγάλη αισιοδοξία τις γεωπολιτικές εξελίξεις, διακρίνοντας υψηλότερη πιθανότητα να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία από ό,τι είναι πιθανό.

Ο Ρουμπινί επισήμανε ότι οι σημαντικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν ανακάμψει φτάνοντας σε νέα ιστορικά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδυτές αναμένουν σύντομα επίλυση του ζητήματος και στοιχηματίζουν ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αντισταθμίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, είπε.

Καλύτερα θα ήταν να κρατούν μικρό καλάθι, υποστήριξε. «Αν καταλήξουμε σε κλιμάκωση, αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική και αγοραστική αστάθεια και σε κινδύνους πτωτικής πορείας, ακόμη και στο καλύτερο δυνατό σενάριο», ανέφερε παρουσιάζοντας τα τέσσερα σενάρια που πιστεύει ότι θα μπορούσαμε να δούμε στη συνέχεια στον πόλεμο του Ιράν.

Πηγή: Reuters

Σενάριο 1ο. Ειρηνευτική συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Το πρώτο σενάριο που εξετάζει ο Νουριέλ Ρουμπινί προβλέπει συμφωνία αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και έναν πιθανό συμβιβασμό γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, ο οικονομολόγος θεωρεί αυτό το ενδεχόμενο μάλλον απίθανο, εκτιμώντας ότι η ιρανική ηγεσία μπορεί να αντέξει μεγαλύτερη οικονομική πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει εκλογών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι δύο πλευρές παραμένουν μακριά σε κρίσιμα ζητήματα, κάτι που θα απαιτούσε μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, οι τιμές πετρελαίου εκτιμάται ότι θα παραμείνουν αυξημένες.

Σενάριο 2ο. Οι διαπραγματεύσεις διαρκούν για αρκετούς μήνες, με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Το δεύτερο σενάριο που περιγράφει ο Νουριέλ Ρουμπινί προβλέπει παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, χωρίς οριστική συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση, το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, οδηγώντας τις τιμές πετρελαίου και ενέργειας σε νέα άνοδο.

Ο οικονομολόγος εκτιμά ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί, ενώ ο πληθωρισμός θα αυξηθεί, δημιουργώντας συνθήκες στασιμοπληθωρισμού. Όπως σημειώνει, πρόκειται ουσιαστικά για την εικόνα που επικρατεί σήμερα, μια κατάσταση που προκαλεί σοβαρές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία και δεν μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της έντονης αστάθειας.

Πηγή: reuters

Σενάριο 3ο: Κλιμάκωση του πολέμου και κατάρρευση του καθεστώτος στο Ιράν

Το τρίτο σενάριο του Νουριέλ Ρουμπινί αφορά γενικευμένη κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με χρήση όλων των στρατιωτικών και οικονομικών μέσων.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, στόχος μιας τέτοιας στρατηγικής θα ήταν είτε να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου και να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ χωρίς όρους, είτε ακόμη και να οδηγηθεί σε κατάρρευση το ιρανικό καθεστώς.

Ο Ρουμπινί εκτιμά ότι αυτό θα αποτελούσε το πιο θετικό αποτέλεσμα για τις δυτικές οικονομίες και τις αγορές, προειδοποιεί όμως πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το καθεστώς να αντέξει την πίεση.

Σενάριο 4ο: 4. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου πυροδοτεί ύφεση και πτώση στην αγορά

Εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί, το Ιράν θα μπορούσε να αντιδράσει σθεναρά χρησιμοποιώντας τον εναπομείναντα στρατιωτικό του εξοπλισμό για να καταστρέψει ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή, διατηρώντας παράλληλα κλειστό το Στενό του Ορμούζ.

«Εάν συνέβαινε αυτό, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξεύονταν πιο κοντά ή και πάνω από τα 200 δολάρια ανά βαρέλι και θα αντιμετωπίζαμε στασιμοπληθωρισμό τύπου δεκαετίας του 1970, μια παγκόσμια ύφεση και μια bear market για τις μετοχές», δήλωσε ο Ρουμπινί, προσθέτοντας ότι αυτό το σενάριο είναι το χειρότερο δυνατό.

(Με πληροφορίες από ProjectSyndicate)

