Σε τεντωμένο σκοινί κινούνται Ιράν και ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες αποφυγής της επιστροφής στις εχθροπραξίες καθώς η απόρριψη της αντιπρότασης της Τεχεράνης από τον αμερικανό πρόεδρο και η εξάντληση των μέσεων πίεσης προς το καθεστώς φέρνουν αυτό το σενάριο όλο και πιο κοντά, όπως υπαινίχθηκε και ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν φαίνεται αμετακίνητο και η ρητορική του μάλιστα γίνεται όλο και πιο επιθετική.

Οεκπρόσωπος της ιρανικής κοινοβουλευτικής επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου έως και 90%, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν στρατιωτικές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο.

«Μία από τις επιλογές του Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης θα μπορούσε να είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου κατά 90%. Θα το εξετάσουμε στο κοινοβούλιο», έγραψε στο X.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, επίπεδα εμπλουτισμού γύρω στο 90% θεωρούνται τεχνικά «επίπεδο οπλικής χρήσης», δηλαδή αρκετά υψηλό για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αν και το Ιράν επανειλημμένα έχει υποστηρίξει δεν αποσκοπεί σε κάτι τέτοιο.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και κουρφαίος διαπραγματευτής του, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δηλώνει πως είναι μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «παρά μόνο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού όπως αποτυπώνονται στην πρόταση 14 σημείων». «Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη», δήλωσε. «Όσο περισσότερο κωλυσιεργούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους αμερικανούς φορολογούμενους», συμπλήρωσε ο Γαλιμπάφ.

Ο δε Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ μέσω δηλώσεων που μεταδόθηκαν από το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

«Κύριε Τραμπ, μην φανταστείτε ποτέ ότι εκμεταλλευόμενος τη σημερινή ηρεμία του Ιράν θα μπορέσετε να εισέλθετε θριαμβευτής στο Πεκίνο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Σας νικήσαμε στο πεδίο της μάχης· επομένως μην θεωρείτε ότι θα βγείτε νικητής και στη διπλωματία», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ειχε χαρακτηρίσει «ηλίθια» τη πρόταση του Ιράν επιστρέφοντας στις απειλές για επανέναρξη των εχθροπραξιών.

«Η εκεχειρία βρίσκεται… στην Εντατική», είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος «ολοκληρωτική νίκη» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά, έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Τα σενάρια που εξετάζονται στον Λευκό Οίκο

Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNN έχει χάσει τη υπομονή του και χθες είχε συνάντηση με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο για να εξετάσουν τις πιθανές επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ.

Μία εκ των επιλογών, σύμφωνα με το Axios είναι η επανεκκίνηση της επιχείρησης «Σχέδιο Ελευθερία» δηλ. της αμερικανικής συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, η οποία ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα.

Μια δεύτερη αφορά την επανέναρξη των αεροπορικών βομβαρδισμών και επιθέσεις στο 25% των στόχων που έχει εντοπίσει ο αμερικανικός στρατός, αλλά δεν έχει ακόμη πλήξει.

Κάτι τέτοιο θα ικανοποιούσε το Ισραήλ που επιθυμεί επίσης ο Τραμπ να εγκρίνει επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάληψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται επιφυλακτικός, καθώς πρόκειται για επιχείρηση υψηλού ρίσκου.

Πηγές στα δύο αμερικανικά Μέσα ανέφεραν πάντως ότι δεν αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις πριν από την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου για την Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης.