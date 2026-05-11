Η είδηση ότι ο Σέρχιο Ρεγκιλόν πρόκειται να ναυλώσει ιδιωτική πτήση 135.000 ευρώ, προκειμένου να μεταφέρει τον σκύλο του στις ΗΠΑ προκάλεσε αίσθηση, ωστόσο όπως αποκάλυψε στο κανάλι του Ισπανού YouTuber «TheGrefg», αυτό το κάνει για να μην υποφέρει ο αγαπημένος του φίλος.

Στο πλαίσιο του νέου βίντεο του Ισπανού Youtuber, όπου περνάει χρόνο για ένα 24ωρο με τον καλεσμένο του, ο streamer συναντήθηκε με τον αριστερό μπακ της Μαϊάμι και συζήτησε μαζί του για διάφορα θέματα. Όταν η συζήτηση επικεντρώθηκε στο golder retriever του Ισπανού ποδοσφαιριστή, εκείνος απάντησε για τα μελλοντικά του σχέδια.

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, θα νοικιάσει ιδιωτικό αεροπλάνο για να διευκολύνει την μεταφορά του σκύλου του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενός golder retriever βάρους 28 κιλών, που διαφορετικά θα μπορούσε να ταξιδέψει μόνο μέσα από τον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Ο ποδοσφαιριστής ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μεγάλο στρες στον τετράποδο φίλο του και αυτός είναι ο βασικός λόγος που θα νοικιάσει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. «Ο σκύλος έχει ήδη τα απαραίτητα χαρτιά, αλλά δεν θέλω να τον βάλω στον χώρο αποσκευών για να μην υποφέρει. Ψάχνω ιδιωτικό αεροπλάνο», είπε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Ρεγκιλόν

Ο Ρεγκιλόν είναι Ισπανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για την ταχύτητα, την ένταση στο παιχνίδι του και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη από τα άκρα.

Γεννήθηκε το 1996 στη Μαδρίτη και προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Αφού ανέβηκε από τη δεύτερη ομάδα των Μαδριλένων, καθιερώθηκε για ένα διάστημα στην πρώτη ομάδα, πριν ακολουθήσουν διαδοχικοί δανεισμοί και μεταγραφές που τον βοήθησαν να αποκτήσει εμπειρίες.

Η αγωνιστική του εκτόξευση ήρθε τη σεζόν 2019-20 με τη φανέλα της Σεβίλλη, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και κατέκτησε το Europa League. Οι επιδόσεις του εκεί προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Τότεναμ, η οποία τον απέκτησε το 2020.

Στην Αγγλία αγωνίστηκε στην Premier League, ενώ στη συνέχεια πήγε δανεικός στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παράλληλα, έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας, καταγράφοντας έξι συμμετοχές.

Ο Ρεγκιλόν απασχολεί συχνά τα ισπανικά media όχι μόνο για την ποδοσφαιρική του πορεία, αλλά και για στιγμές της προσωπικής του ζωής, όπως συνέβη πρόσφατα με την αποκάλυψη ότι σχεδιάζει να ναυλώσει ιδιωτική πτήση για τη μεταφορά του σκύλου του στις ΗΠΑ.

Πλέον αγωνίζεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι, όπου είναι συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι και τον Λουίς Σουάρες.

(Με πληροφορίες από Marca)

