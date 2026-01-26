Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέβαλε την απόφαση για το αν θα επανεκκινήσει τις εργασίες του γύρω από την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης–Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες είχε παγώσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας και τις απειλές επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκούς συμμάχους.

Δεν ελήφθη καμία απόφαση σήμερα για την επανέναρξη των συνήθων νομοθετικών διαδικασιών ΕΕ–ΗΠΑ. Εναπόκειται στη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να το πράξει πριν από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 23–24 Φεβρουαρίου. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεδριάσει εκ νέου την επόμενη Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου, για να επανεκτιμήσει την κατάσταση ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Μπέρντ Λάνγκε.

Advertisement

Advertisement

No decision taken on resumption of EU-US ordinary legislative procedures today. Up to EP negotiating team to do so before @EP_trade committee of 23-24 February. EP negotiating team will meet again next Wednesday, 4 February, to reassess the situation — Bernd Lange (@berndlange) January 26, 2026

Το Κοινοβούλιο εξετάζει νομοθετικές προτάσεις που προβλέπουν την κατάργηση πολλών δασμών στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στην ΕΕ, βασικό στοιχείο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας στα τέλη Ιουλίου. Οι προτάσεις αυτές απαιτούν έγκριση τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα κράτη-μέλη.

Παρά την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από τη Γροιλανδία και τη διάθεση αρκετών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να προχωρήσουν στην εφαρμογή της συμφωνίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι αντιστάσεις παραμένουν έντονες. Η αναβολή αντικατοπτρίζει τις βαθιές πολιτικές διαφωνίες που είχαν ήδη καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της προέδρου του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα, υπέρ της επανεκκίνησης της διαδικασίας.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τάχθηκε υπέρ του ξεπαγώματος της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει τις εργασίες του για να σταλεί μήνυμα σταθερότητας προς την Ουάσιγκτον. Στον αντίποδα, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, το Renew Europe, οι Πράσινοι και η Αριστερά αντέδρασαν, κατηγορώντας τη Μέτσολα ότι δεσμεύτηκε πολιτικά χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες.

Η επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, την Παρασκευή που μας πέρασε επανέλαβε ότι το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει ακόμη πλήρη εικόνα για τη συμφωνία που παρουσιάστηκε στο ζήτημα της Γροιλανδίας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι «τα λόγια δεν αρκούν» και ότι οποιαδήποτε απόφαση απαιτεί ουσιαστική αξιολόγηση. Το Renew Europe σημείωσε ότι «λείπουν ακόμη κρίσιμες λεπτομέρειες», ενώ οι Πράσινοι και η Αριστερά προειδοποίησαν για τον κίνδυνο η ΕΕ να εμφανιστεί θεσμικά αδύναμη απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

Η αναβολή έως τις 4 Φεβρουαρίου δίνει χρόνο για πρόσθετες διαβουλεύσεις στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να αίρει την πίεση από την Ουάσιγκτον για άμεση εφαρμογή της συμφωνίας. Προς το παρόν, τα ευρωπαϊκά αντίμετρα παραμένουν στο συρτάρι και το εμπορικό «μπαζούκα» αχρησιμοποίητο, με την πολιτική μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμένει ανοιχτή.