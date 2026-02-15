Σε συνέχεια του ρεπορτάζ που δημοσίευσε η HuffPost πριν από ένα μήνα για την απαίτηση χρημάτων από τις αρχές του Ιράν ώστε οι οικογένειες να παραλάβουν τις σορούς των νεκρών παιδιών και διαδηλωτών, νέες πληροφορίες και βίντεο που κυκλοφορούν πλέον στο διαδίκτυο καταδεικνύουν ότι η κρίση αυτή έχει βαθύτερες, ακόμη πιο φρικιαστικές διαστάσεις.

Εκβιασμοί για να πάρουν τα νεκρά σώματα — όχι μόνο χρήματα αλλά και «δώρο» κουτί με γλυκά

Ο συνδυασμός νέων βίντεο που έχουν διαρρεύσει με τις ήδη καταγεγραμμένες μαρτυρίες δείχνει ότι οι αρχές του Ιράν συνεχίζουν να κρατούν τις σορούς νεκρών διαδηλωτών και παιδιών σε νοσοκομεία και νεκροτομεία, πιέζοντας συγγενείς να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για την παράδοση του σώματος. Σε πολλές περιπτώσεις ζητούνται δεκάδες χιλιάδες δολάρια ή συμβολικά «δώρα» — όπως κουτί γλυκών ή κέικ — προκειμένου να παραδοθεί η σορός για ταφή.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, τα χρήματα δεν αρκούν. Σε κάποιες περιπτώσεις αξιωματούχοι του νοσοκομείου ή ακόμη και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας λένε στις οικογένειες ότι πρέπει να «υιοθετήσουν» μια επίσημη κυβερνητική αφήγηση για τον θάνατο (π.χ. ότι ο νεκρός ήταν μέλος φιλοκυβερνητικών ομάδων και όχι διαδηλωτής) προκειμένου να λάβουν το σώμα χωρίς χρέωση.

Το νέο βίντεο και η φωνή της μητέρας που συγκλονίζει

Στα βίντεο που εντοπίσαμε, ακούγεται η φωνή μιας μητέρας να περιγράφει τον προσωπικό της εφιάλτη: εκβιασμός από τις αρχές, αδυναμία να ανταποκριθεί στα ανατριχιαστικά ποσά που απαιτούνται, αλλά και ο πόνος να μην μπορεί να θάψει το παιδί της. Το βίντεο δεν εστιάζει μόνο στην οικονομική εκβίαση, αλλά επίσης στην ψυχολογική και ανθρώπινη καταπόνηση των οικογενειών που αγωνιούν να δώσουν μια στοιχειώδη κηδεία στους αγαπημένους τους.

Νοσοκόμα αυτοκτονεί, καταρρακωμένη από όσα βλέπει

Σε μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές που έχουν έρθει στο φως, μαρτυρίες αναφέρουν ότι μια νοσοκόμα που εργάζονταν στο νοσοκομείο δεν άντεξε να βλέπει τις συνθήκες με τα πτώματα και τις πιέσεις προς τις οικογένειες και αυτοκτόνησε μέσα σε τουαλέτα του νοσοκομείου. Αυτή η αποκάλυψη περιγράφει το πώς η κατάσταση έχει «φθείρει» ακόμα και το προσωπικό υγείας.

Η κρατική στρατηγική και η ευρύτερη καταστολή

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνή ρεπορτάζ επιβεβαιώνουν ότι οι οικογένειες δεν αντιμετωπίζουν απλά «χαοτικές συνθήκες», αλλά μια συστηματική τακτική για τον έλεγχο και την καταστολή της κοινωνικής οργής:

Συγκράτηση των σωμάτων ως μέσο εξαναγκασμού.

Απαίτηση χρημάτων ή «συγκατάθεσης» για επίσημες κυβερνητικές εκδοχές.

Περιορισμός στην πρόσβαση δημοσιογράφων και ανεξάρτητων παρατηρητών.

Παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στη διαχείριση των πτωμάτων και των κηδειών.

Στο παρασκήνιο, οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2025 συνεχίζονται να καταστέλλονται βίαια, με χιλιάδες νεκρούς και εκατοντάδες οικογένειες που εξακολουθούν να αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, μόνο που τώρα αντιμετωπίζουν και έναν επιπλέον εφιάλτη: την ίδια τους την κυβέρνηση.

Συμπέρασμα:

Η κατάσταση στο Ιράν δεν είναι μόνο μια ανθρωπιστική κρίση με νεκρούς διαδηλωτές και παιδιά. Πρόκειται για μια πρακτική που, σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μετατρέπει το ίδιο το πένθος σε μέσο εκβιασμού και καταστολής, με τις οικογένειες να παλεύουν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους υπό ανείπωτες πιέσεις. Και να θέλουν να θάψουν τα νεκρά παιδιά τους

