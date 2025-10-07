Η αγορά των ροφημάτων πρωτεΐνης αναπτύσσεται ραγδαία και προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αποτελώντας μια από τις πιο συναρπαστικές κατηγορίες στον τομέα της υγιεινής διατροφής. Το 2023, ο παγκόσμιος όγκος της αγοράς των συμπληρωμάτων τροφίμων & διατροφής έφτασε τα 12,1 δισεκατομμύρια λίτρα , και αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,9% ετησίως (CAGR) έως το 2027, με το μεγαλύτερο μερίδιο να κατέχουν οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Τα ροφήματα πρωτεΐνης δεν είναι μόνο δημοφιλή στους αθλητές, αλλά κερδίζουν έδαφος και στις νεότερες γενιές, οι οποίες δείχνουν να προτιμούν τη διατροφή που υποστηρίζει την υγεία και την ευεξία. Σύμφωνα με έρευνες , το 54% των καταναλωτών δηλώνουν ότι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι για την υγεία τους και προτιμούν να καταναλώνουν προϊόντα που ενισχύουν την ευεξία τους, όπως τα πρωτεϊνούχα ροφήματα. Η ανάγκη για πρωτεΐνη, η οποία σχετίζεται με την ενίσχυση της μυϊκής μάζας και τη βελτίωση της ενέργειας, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής και συνδέεται με την υγεία σε όλες τις ηλικίες.

Η αγορά αυτή δεν αφορά μόνο τις πιο δραστήριες ηλικιακές ομάδες, καθώς το 31% των καταναλωτών άνω των 60 ετών αναζητούν ενεργά, προϊόντα για την ενίσχυση της υγείας τους . Ταυτόχρονα, οι νεότεροι καταναλωτές (Millennials και Gen Z) είναι πιο πρόθυμοι να υιοθετήσουν νέες τάσεις στον τομέα της διατροφής, όπως τα εμπλουτισμένα ροφήματα, καθιστώντας τους βασικούς φορείς αυτών των νέων τάσεων.

Το 32% των ροφημάτων ήδη φέρει μηνύματα υγείας , με τη πρωτεΐνη να είναι το πιο συχνά αναφερόμενο συστατικό. Αυτό καθιστά την αγορά ακόμα πιο ελκυστική για τους καταναλωτές που αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν τη διατροφή τους εύκολα και πρακτικά. Τα έτοιμα προς κατανάλωση ροφήματα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή λόγω της ευκολίας και της ταχύτητας κατανάλωσης, με τα προϊόντα σε σκόνη να ακολουθούν σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Αυτή η αναπτυσσόμενη κατηγορία ροφημάτων πρωτεΐνης, σε χάρτινη συσκευασία και η εστίαση στην υγιεινή διατροφή, ανοίγει τις πόρτες για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και εξέλιξη στον τομέα της υγείας. Η Tetra Pak®, με την τεχνογνωσία της στον τομέα της επεξεργασίας και της συσκευασίας τροφίμων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους παραγωγούς που επιθυμούν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα Συμπληρωμάτων Τροφίμων & Διατροφής, παρέχοντας υποστήριξη σε όλα τα στάδια – από τη συνταγή και τη διαδικασία παραγωγής μέχρι τη συσκευασία.

Επομένως, οι επιχειρήσεις που επενδύουν τώρα στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων και αξιοποιούν τις σύγχρονες τάσεις, θα βρεθούν μπροστά από τον ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών για υγιεινές και εύκολες λύσεις.

