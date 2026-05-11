Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων έτους 2025 για τη χρήση του 2024.

Από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023, ανακοινώνεται ότι σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 11.00 π.μ. αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των Βουλευτών,

Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, του έτους 2025 (χρήση 2024).

Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ. 1, Ν.5026/2023).

Το πλήθος των ανωτέρω για το έτος 2025 (χρήση 2024) είναι, 17 αρχικές και 1.837 ετήσιες δηλώσεις.

Ευχαριστούμε όλους τους υπόχρεους που ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στην υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς επίσης και το προσωπικό των υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για

την πολύτιμη συμβολή τους προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δημοσίευση.

Δείτε παρακάτω τα Πόθεν Εσχες των πολιτικών αρχηγών

Το Πόθεν Εσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με βάση την δήλωση περιουσιακής κατάστασης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ύψους 35.916,48 ευρώ, εισόδημα από ακίνητα ύψους 10.700 ευρώ, εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 176,58 ευρώ, ενώ δηλώνονται εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά συνολικού ύψους 34.728,84 ευρώ, καθώς και ποσά από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα ύψους 95,29 ευρώ.

Σε σχέση με τις τραπεζικές καταθέσεις του πρωθυπουργού σε λογαριασμό της Alpha Bank εμφανίζεται ποσό ύψους 472.005,41 ευρώ, το οποίο – με βάση την δήλωση – προέρχεται κυρίως από μεταφορά ποσού μετά την εκποίηση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου, η οποία είναι και η μόνη αλλαγή της περιουσιακής του κατάστασης το έτος 2024. Σε δεύτερο λογαριασμό της ίδιας τράπεζας εμφανίζονται ακόμη 100.163,89 ευρώ,ενώ δηλώνονται μικρότερα ποσά σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, τόσο σε ευρώ όσο και σε δολάρια ΗΠΑ.

Στα επενδυτικά προιόντα καταγράφεται η εκποίηση ομολόγων, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, του ελληνικού δημοσίου αξίας 500.000 ευρώ, τα οποία είχαν αποκτηθεί έναντι 490.575 ευρώ. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δηλώνει συμμετοχές σε αμοιβαία κεφάλαια της BNP, τόσο σε ευρώ όσο και σε δολάρια, συνολικής αποτίμησης άνω των 29.000 ευρώ, καθώς και σειρά επενδυτικών ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής μέσω της NN Ελληνικής Ασφαλιστικής.

Στο σκέλος της ακίνητης περιουσίας, κυρίως στην Κρήτη, δεν παρατηρείται καμία αλλαγή με τα προηγούμενα χρόνια. Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να διαθέτει σειρά ακινήτων και αγροτικών εκτάσεων σε Χανιά, Σούδα, Ακρωτήρι, Μουσούρους και Θέρισο, μεταξύ των οποίων διαμερίσματα, μονοκατοικία, καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες και βοσκότοποι. Ξεχωρίζει μεγάλη έκταση βοσκότοπου και χέρσας γης στη Θέρισο, συνολικής επιφάνειας 369.326,46 τετραγωνικών μέτρων. Δηλώνεται οικόπεδο 660,76 τ.μ. στο Κεντρικό Ζαγόρι Ιωαννίνων, καθώς και αγροτικές εκτάσεις στην Κέα. Στα αναλυτικά στοιχεία της δήλωσης καταγράφονται επίσης δωρεές, κληρονομιές και γονικές παροχές που αφορούν μέρος της ακίνητης περιουσίας.

Σε σχέση με την καταγραφή οχημάτων ο πρωθυπουργός δηλώνει δύο επιβατικά Ι.Χ., ένα 875 κυβικών εκατοστών με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2016 και ένα 1.560 κυβικών, το οποίο αποκτήθηκε μέσω δωρεάς ή κληρονομιάς.

Στη δήλωση πόθεν έσχες περιλαμβάνεται επίσης συμμετοχή κατά 75% στην εταιρεία «ΚΗΡΥΞ Α.Ε.», με δηλωθείσα αξία συμμετοχής 383.967 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain.

Το Πόθεν Εσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042,01 ευρώ, εκ των οποίων 36.529,56 από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.504,96 από ακίνητα και 7,49 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαθέτει συνολικές καταθέσεις 58.399,04, εκ των οποίων 55.559,78 στην Εθνική Τράπεζα.

Τόσο τα εισοδήματα όσο και οι καταθέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σημειώνεται πως το 2023 είχε δηλώσει καταθέσεις ύψους 1.076.358 ευρώ. Δεν είναι κάτοχος μετοχών και ομολόγων και δεν διαθέτει θυρίδα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40,16 τ.μ. στη Σέριφο, με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Παράλληλα, διατηρεί από προηγούμενα έτη 13 ακίνητα στην Κρήτη, 2 στην Αττική και ένα στο Βέλγιο.

Δηλώνει ατομική επιχείρηση (100%) και συμμετοχή 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ, ενώ ως προς τα οχήματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.598 κυβικών, έτους πρώτης κυκλοφορίας 1992.

Το Πόθεν Εσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Με βάση την δήλωση πόθεν έσχες ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει συνολικά καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές που ανέρχονται σε 43.804,68 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971,33 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ.

Οι τραπεζικές καταθέσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, όπου δηλώνονται 42.999,74 ευρώ. Σε άλλους λογαριασμούς σε Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Attica Bank καταγράφονται μικρότερα ποσά, από λίγα ευρώ έως περίπου 1.200 ευρώ.

Σε σχέση με το σκέλος της ακίνητης περιουσίας, ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει διαμέρισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, επιφάνειας 179,53 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και σειρά ακινήτων στην Ηλεία, μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στον Πύργο και αγροτικές καλλιέργειες . Παράλληλα, διαθέτει μονοκατοικία και διαμέρισμα στη Φολέγανδρο, ενώ στη δήλωση περιλαμβάνεται και διαμέρισμα 42,91 τ.μ. στη Γερμανία, το οποίο είχε αποκτηθεί το 2015 μέσω στεγαστικού δανείου. Όπως καταγράφεται μέρος της ακίνητης περιουσίας στην Ηλεία προήλθε μέσω κληρονομιάς, ενώ για το ακίνητο στη Θέρμη σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσοστό 12,5% αποκτήθηκε έπειτα από αποδοχή κληρονομιάς της συζύγου του, η οποία απεβίωσε το 2018.

Σε σχέση με το σκέλος των οχημάτων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.560 κυβικών, το οποίο αποκτήθηκε το 2023 έναντι 8.000 ευρώ.

Στη δήλωση εμφανίζεται επίσης ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η οποία ωστόσο – όπως επισημαίνεται – βρίσκεται σε αδράνεια.

Σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει στεγαστικό δάνειο ύψους 200.000 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 23.411,52 ευρώ, καθώς και δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή με υπόλοιπο 14.375 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται οφειλή πιστωτικής κάρτας ύψους 1.100 ευρώ περίπου, αλλά και δάνειο προς φυσικό πρόσωπο με υπόλοιπο 6.841,24 ευρώ.

Το Πόθεν Εσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνει συνολικό εισόδημα 76.080,77 ευρώ. Σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο ΚΚΕ, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662,54 ευρώ, κατανεμημένες σε τέσσερις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα: ο ειδικός λογαριασμός βουλευτή έχει μηδενικό υπόλοιπο, ένας λογαριασμός περιέχει 4.737 ευρώ από εισοδήματα του έτους, άλλος ένας 18.718,82 ευρώ (εκ των οποίων 8.240,76 από εισοδήματα του έτους και τα υπόλοιπα 10.478,06 από προηγούμενα έτη) και ένας τέταρτος 206,72 ευρώ.

Ο γ.γ.του ΚΚΕ διατηρεί δύο εγγραφές ακινήτων, και συγκεκριμένα δύο διαμερισμάτων στη Λαμία (60 τ.μ. και 45 τ.μ., ισόγεια, κατασκευής 1966), τα οποία είχε αποκτήσει μέσω γονικής παροχής το 1990. Στη φετινή δήλωση σημειώνεται αλλαγή στην περιγραφή τους λόγω τακτοποίησης. Δεν δηλώνει οχήματα, επιχειρήσεις ή συμμετοχές σε εταιρείες.

Το Πόθεν Εσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

Τα συνολικά έσοδα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου ανέρχονται σε 101.054,68 ευρώ. Αναλυτικά, από αποδοχές της Βουλής (αφορολόγητες) 32.732,40 ευρώ, από εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου 12.252,11 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες / επιδόματα 32.033,76 ευρώ, από διάθεση περιουσιακών στοιχείων / δάνεια / δωρεές / κληρονομιές κλπ 24.000,00 ευρώ και από μερίσματα / τόκους / δικαιώματα 36,41 ευρώ.

Οι μετοχές/χρεόγραφα, που δήλωσε ο κ. Βελόπουλος είναι αξίας 6.054,00 ευρώ. Αναλυτικά, της Alico Invest Plus (UP1B000C0) (Επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο) 1 τεμάχιο, αξίας 5.331,30 ευρώ και της ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. 990 τεμάχια, αξίας 722,70 ευρώ.

Ο κ. Βελόπουλος μισθώνει 2 θυρίδες στην Τράπεζα Eurobank, από το 2022.

Οι καταθέσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ανέρχονται συνολικά σε 266.285,63 ευρώ. Αναλυτικά, διαθέτει 4 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα (191,01 + 1,43 + 0,53 + 188.346,57 ευρώ), έναν στην Τράπεζα Πειραιώς (130,30 Euro) και 9 λογαριασμούς στην Eurobank (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 76.085,11 + 418,64 + 733,87 + 297,50 + 80,67 ευρώ)

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε 4 ακίνητα εκ των οποίων εκποίησε τα 3, εντός του έτους δήλωσης.

| # | Είδος | Τοποθεσία | Επιφάνεια | Ποσοστό κυριότητας | Κατάσταση |

Μονοκατοικία (1ος) | Μηλέων Μαγνησίας | 148,26 τ.μ. | 100% | Ενεργό (αγορά 105.000 ευρώ) |

2. Μονοκατοικία | Καλλικράτεια Χαλκιδικής | 50 τ.μ. | 37,5% | Εκποιήθηκε το 2024 (έσοδο 24.000 ευρώ) |

3. Βοσκότοπος / χέρσα έκταση | Καλλικράτεια Χαλκιδικής | 7.970 τ.μ. | 32% | Εκποιήθηκε το 2024 |

4. Μονοκατοικία | Κύρρος Πέλλης | 67,85 τ.μ. | 50% | Εκποιήθηκε το 2024 (ανταλλαγή ποσοστών) |

Δεν δηλώνει κάποιο όχημα.

Είναι εταίρος (48,33%) στην «Όλγα Πετροπούλου και Σία ΕΠΕ» (εμπορική-βιομηχανική), από το 2000, με κεφάλαιο εισφοράς: 8.700 ευρώ.

Τέλος, δεν έχει τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις (Πιστωτική στην Εθνική Τράπεζα με αρχικό ποσό 5.000 ευρώ αλλά μηδενικό υπόλοιπο).

Το Πόθεν Εσχες του Δημήτρη Νατσιού

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος «ΝΙΚΗ», Δημήτριος Νατσιός δηλώνει συνολικά εισοδήματα ύψους 47.666,51 ευρώ. Αναλυτικά, δηλώνει εισοδήματα από ακίνητα 230,00 ευρώ, από εισοδήματα εξαιρούμενα από φόρο 2.352,00 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες / επιδόματα 30.082,48 ευρώ, από διάθεση περιουσιακών στοιχείων / δάνεια / δωρεές / κληρονομιές κ.λπ. 15.000,00 ευρώ, και από μερίσματα / τόκους / δικαιώματα 2,03 ευρώ.

Ο κ. Νατσιός δεν δηλώνει Μετοχές / Χρεόγραφα και δεν διαθέτει τραπεζικές θυρίδες.

Οι καταθέσεις του σε τράπεζες ανέρχονται στο ποσό των 19.322,38 ευρώ. Συγκεκριμένα, έχει καταθέσεις στην Optima Bank 0,71 ευρώ, στην Τράπεζα Πειραιώς 0,04 ευρώ, 4 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα (120,39 + 3,21 + 202,56 + 18.825,73 ευρώ) και 2 λογαριασμούς στην Eurobank (0,04 + 169,70 ευρώ)

Από τα 5 ακίνητα που δηλώνει έχει εκποιήσει ένα διαμέρισμα στο Κιλκίς. Τα ακίνητα αποκτήθηκαν μέσω γονικής παροχής χωρίς χρηματική συναλλαγή (εκτός του Νο5 που είχε αγοραστεί με δάνειο 163.000 ευρώ). Συγκεκριμένα, δηλώνει:

| # | Είδος | Τοποθεσία | Επιφάνεια | Ποσοστό κυριότητας | Τρόπος κτήσης | Κατάσταση |

| 1 | Διαμέρισμα (1ος) | Πέτρα Πιερίας | 119 τ.μ. | 33,33% ψιλή κυριότητα | Γονική παροχή | Ενεργό |

| 2 | Οικόπεδο | Πέτρα Πιερίας | 3.490 τ.μ. | 100% | Γονική παροχή | Ενεργό |

| 3 | Οικόπεδο | Πέτρα Πιερίας | 3.490 τ.μ. | 25% | Γονική παροχή | Ενεργό |

| 4 | Διαμέρισμα (1ος) | Κιλκίς | 145 τ.μ. | 50% | Γονική παροχή | Ενεργό |

| 5 | Διαμέρισμα (3ος) | Κιλκίς | 89,85 τ.μ. | 50% | Αγορά | Εκποιήθηκε το 2024 (δόθηκε γονική παροχή) |

Ο κ. Νατσιός δηλώνει 3 οχήματα, εκ των οποίων τα 2 απέκτησε το 2024. Αναλυτικά, διαθέτει ένα επιβατηγό ΙΧ 1.248 κ.εκ. του 2006, που αποκτήθηκε το 2017 έναντι 1.300 Euro. Ένα ΕΙΧ 1.490 κ.εκ. Του 2024, που αποκτήθηκε το 2024 έναντι 27.000 ευρώ (12.000 ευρώ + δάνειο 15.000 ευρώ). Επίσης, ένα ΕΙΧ 1.796 κ.εκ. Του 2008, που αποκτήθηκε το 2024 έναντι 100 ευρώ.

Δεν δηλώνει συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις του ανέρχονται στο ποσό των 113.812,67 ευρώ. Συγκεκριμένα, έχει ένα καταναλωτικό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, με αρχικό ποσό 14.960 ευρώ και οφειλόμενο ποσό 14.599,22 ευρώ. Επίσης, ένα στεγαστικό δάνειο από την Eurobank με αρχικό ποσό 163.000 ευρώ και οφειλόμενο ποσό 99.213,45 ευρώ.







Το Πόθεν Εσχες της Πέτης Πέρκα

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Θεοπίστη Πέρκα, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024) δηλώνει:

Συνολικό εισόδημα ύψους 42.770,43 ευρώ. Από ακίνητα: 5.040,00 ευρώ Μισθωτές υπηρεσίες / επιδόματα: 28.028, 43 ευρώ Εισοδήματα εξαιρούμενα από φόρο: 9.702,00 ευρώ.

Οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες, είναι συνολικού ύψους 181.966,75 εθρώ.

Δεν δηλώνονται μετοχές ή άλλα χρεόγραφα .

Καμία μεταβολή δεν παρουσιάζεται στην ακίνητη περιουσία της τα οποία αποκτήθηκαν όλα τα έτη 1992, 1993, 1998 αι 1999. Έχει στην ιδιοκτησία της: -Ένα οικόπεδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 450 τ.μ. -Ένα διαμέρισα στη Θεσσαλονίκη 92 τ.μ. -Ένα διαμέρισμα κατά 50% στη Κέρκυρα, 70 τ.μ -Μία μονοκατοικία στο Πέρασμα Φλώρινας 92τ.μ με 53 τ.μ. βοηθητικών χώρων. -Έχει ένα επιβατικό όχημα 1.299 κυβικών που απέκτησε το 1998.

Δεν δηλώνεται καμία συμμετοχή σε επιχείρηση ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις της είναι ύψους 35,66 ευρώ.

Το Πόθεν Εσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Τα εισοδήματα έτους για την Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέρχονται σε 79.465 ευρώ με τα 42,5 χιλ. ευρώ να προσέχονται από επαγγελματική δραστηριότητα. Στις τραπεζικές καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25 χιλ ευρώ ενώ η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέχει ένα ΙΧ 1.600 κ.ε., συμμετέχει με 50% στην δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ εμφανίζει υπόλοιπο 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.

Το Πόθεν Εσχες του Αλέξη Τσίπρα

Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το πόθεν έσχες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο 119 τ.μ. κι 211 τ.μ αντίστοιχα. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.

Ο Αλέξης Τσίπρας Τσίπρας διατηρεί την μοτοσυκλέτα 650 κ.ε. και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ).

Τα έσοδα του έτους ανήλθαν σε 72 χιλ ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε περίπου 18 χιλ. Ευρώ.

To Πόθεν Εσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκης, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του 2025 για τη χρήση του 2024, δηλώνει εισοδήματα ύψους 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα εμφανίζει έσοδα 122.430 δολαρίων από ακίνητα που διατηρεί στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια του 2024 προχώρησε σε πωλήσεις ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών παραγώγων, από τις οποίες εισέπραξε συνολικά 3.875.045 δολάρια. Ωστόσο, η συνολική αξία κτήσης των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων καταγράφεται υψηλότερη, στα 3.976.250 δολάρια.

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εμφανίζεται επίσης να προχωρά τόσο σε εκποίηση όσο και σε αγορά της εταιρείας OSIOS LLC με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, συμμετέχει με ποσοστό 75% στην εταιρεία Pura Vita, η οποία έχει έδρα την Ελλάδα.

Σημαντικές εμφανίζονται και οι δανειακές του υποχρεώσεις, οι οποίες ξεπερνούν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

