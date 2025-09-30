Ο Λευτέρης Αυγενάκης απέστειλε εξώδικο στον Στέφανο Κασσελάκη, το οποίο, όμως, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας έσκισε και πέταξε στα σκουπίδια, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Ηρακλείου προχώρησε σε νομική ενέργεια κατά του κ. Κασσελάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου σχετικά με την κατάθεση αναφοράς ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), που αφορούσε «ανεξήγητα έσοδα» άνω του 1.200.000 ευρώ στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») του κ. Αυγενάκη για το 2024.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «ψευδείς και συκοφαντικούς» και ζήτησε την άμεση ανάκλησή τους από τον επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η δήλωση του Λευτέρη Αυγενάκη:

«Μετά τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του κ. Στέφανου Κασσελάκη εναντίον μου, προχώρησα σήμερα στην κατάθεση εξώδικης δήλωσης, ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους. Η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται, και οι θεσμοί δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο φθηνής πολιτικής εκμετάλλευσης».

Η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη

Ωστόσο, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έδειξε κάποια διάθεση να ανακαλέσει τα όσα ανέφερε. Μάλιστα, έσκισε το εξώδικο που του έστειλε ο Λευτέρης Αυγενάκης και το πέταξε στα σκουπίδια, όπως φαίνεται σε βίντεο που «ανέβασε» στα social media.

«Πρέπει να επιστρέψω το εξώδικο εκεί που ανήκει. Στα σκουπίδια. Αν θέλει, ας το στείλει σε pdf», τονίζει καταληκτικά στο βίντεο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.