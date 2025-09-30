Ξέσπασμα του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας μετά την δημοσίευση των περιουσιακών στοιχείων των πολιτικών.

Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Bίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανέβασε ο Στέφανος Κασσελάκης, απαντώντας στα όσα του έχουν καταλογίσει για το «πορτοφόλι» του και περιουσιακά του, ρίχνοντας ταυτόχρονα φαρμακερά βέλη στον Λευτέρη Αυγενάκη για έσοδα άνω του 1,2 εκατ. ευρώ τα οποία «δεν έχουν επαρκή εξήγηση» στο «πόθεν έσχες» που υπέβαλε στη Βουλή. Προανήγγειλε, επίσης, προσφυγή του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για σχετική έρευνα.

Θυμάστε πέρυσι που είχε πέσει όλο το πολιτικό σύστημα πάνω μου για το πόθεν έσχες μου;

Γιατί; Γιατί για εκείνους είναι αδιανόητο το να θέλει να μπει κάποιος στην πολιτική χωρίς να θέλει να πλουτίσει.



Και τώρα; Μετά από δυο χρόνια, τα κρυφά πόθεν έσχες των πολιτικών βγαίνουν στη… pic.twitter.com/JOWFxlqBYV September 29, 2025

Το επόμενο βήμα του Στέφανου Κασσελάκη ήταν να καταθέσει αναφορά στην Ευρωπαΐκή Εισαγγελία με τα σχετικά έγγραφα, ζητώντας η έρευνα για το «πόθεν έσχες» Αυγενάκη να συσχετιστεί με την ποινική δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο, όπως αναφέρεται, «να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση των πράξεων που σχετίζονται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων».

Σε νέο βίντεο, αμέσως μετά την κατάθεση της αναφοράς, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε τα εξής:

«Βλέπετε πίσω μου τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πάλι καλά που υπάρχει. Κατέθεσα, όπως υποσχέθηκα, αναφορά για τον Λευτέρη Αυγενάκη, για τα έσοδα, χωρίς εξήγηση, που είναι πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2023, τότε που ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου».



Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα- χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ.€



Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.



Πρέπει να διερευνηθούν ως… pic.twitter.com/XlysFYyuxT — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 30, 2025