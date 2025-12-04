Με τους αγρότες στα μπλόκα να «μαρσάρουν» και την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πλήρη εξέλιξη, ο Λευτέρης Αυγενάκης «καρφώνει» την κυβέρνηση. Ο «γαλάζιος» βουλευτής, και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κατέθεσε ερώτηση προς τους υπουργούς Κυριάκο Πιερρακάκη και Κώστα Τσιάρα για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής στην ελαιοκομική παραγωγή.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης κάνει λόγο, στην ερώτηση προς τους δυο «ομόσταβλους» του υπουργούς, για «σοβαρές δυσκολίες» και «αναστάτωση» που φέρνει στον αγροτικό κόσμο η «ξαφνική και χωρίς μεταβατική πρόβλεψη υποχρεωτική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής για τη μεταφορά ελαιοκάρπου». Όπως επισημαίνει ο πρώην υπουργός «το μέτρο εφαρμόζεται εν μέσω της ελαιοκομικής περιόδου, χωρίς πιλοτική φάση, χωρίς καμία προετοιμασία ή υποστήριξη προς τους παραγωγούς, προκαλώντας σύγχυση, ανασφάλεια και φόβο για πρόστιμα».

«Καρφώνοντας», μάλιστα, την κυβέρνηση ο Λευτέρης Αυγενάκης σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η εικόνα παραγωγών που προσπαθούν να εκδώσουν ψηφιακά έγγραφα με τα χέρια λερωμένα από τον ελαιόκαρπο, ανάμεσα στα ελαιόδεντρα και με την αγωνία της παράδοσης, είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από την αγροτική πραγματικότητα».

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά την αναστολή της εφαρμογής του μέτρου ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι παραγωγοί, υπογραμμίζοντας πως «οι αγρότες μας αξίζουν σεβασμό, στήριξη και ρεαλιστικά μέτρα. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής είναι αναγκαίος, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς προετοιμασία και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής υπαίθρου».