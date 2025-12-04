Έκλεισαν τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα οι αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, εμποδίζοντας τις μετακινήσεις στα σύνορα προς τη Βόρεια Μακεδονία και την Βουλγαρία.

Οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής, μαζί με τους συναδέλφους τους από τα Γιαννιτσά έκλεισαν το τελωνείο Ευζώνων, και επιτρέπουν μόνο τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και ασσθενοφόρα.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν συλλογικά τη μορφή και την κλιμάκωση της κινητοποίησής τους, καθορίζοντας και τα επόμενα βήματα για την εκπροσώπηση των αιτημάτων τους.

Αντίστοιχα στο τελωνείο του Προμαχώνα, το οποίο δεν είναι γνωστό πότε θα ξανανοίξει, επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές.

Το αγροκτηνοτροφικό μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα στήθηκε, χθες το απόγευμα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.