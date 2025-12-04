Σε «ηλεκτρισμένο» κλίμα καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Μπουνάκης, αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Αφορμή για τις εντάσεις μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και του μάρτυρα έχει σταθεί η φερόμενη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εμπλοκή της εταιρείας του, που δραστηριοποιείται ως ΚΥΔ, να είχε δηλώσει δημόσιες εκτάσεις στην λίμνη Κάρλα.

Ο Νίκος Μπουνάκης, κατά την κατάθεση του, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται τους τελευταίους μήνες, υποστηρίζοντας πως «το επίμαχο αγροτεμάχιο δεν είναι μέσα στη λίμνη. Δεν είναι δημόσιες αυτές οι εκτάσεις. Το σύστημα το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επιτρέπει τη δήλωση δημόσιων εκτάσεων. Δεν σε αφήνει το σύστημα να το δηλώσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο άλλα 5 ΚΥΔ από την Κρήτη και συνολικά 35 απ’ όλη την Ελλάδα δήλωναν εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα. «Συνολικώς 35 ΚΥΔ σε όλη την Ελλάδα δήλωσαν 1200 στρέμματα με online δηλώσεις» σημείωσε και απαντώντας στον «γαλάζιο» εισηγητή υποστήριξε πως «οι αιτήσεις γίνονται με ευθύνη των παραγωγών, είναι συγκεκριμένη η ευθύνη των ΚΥΔ. Δεν πέρασα εγώ σεμινάριο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι ιδιοκτήτης της επιχείρησης, υπάρχει υπεύθυνη πιστοποιημένη γι’αυτό».

Το κλίμα φορτίστηκε και η ένταση μεταξύ του μάρτυρα και του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαριδη ανέβηκε όταν ο τελευταίος τον κατηγόρησε πως «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη».

Ο «γαλάζιος»εισηγητής ρώτησε για τη συνεργασία του ΚΥΔ του μάρτυρα με τον Μιχάλη Κουτσάκη, ο οποίος εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων στα Γιαννιτσά, με τον Νίκο Μπουνάκη να υποστηρίζει πως «βρίσκεται στη φυλακή για ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνεργασία μας».

Ο εισηγητής της ΝΔ συνέχισε, απευθυνόμενος στον μάρτυρα, λέγοντας πως ο στενός συνεργάτης του «κατηγορείται για ψευδώς δηλωθέντα αγροτεμάχια για την περίοδο που ήταν συνεργάτης σας. Για ποιο λόγο μεταφέρετε χρήματα στον κύριο Κουτσάκη εκτός της μισθοδοσίας του;» με τον μάρτυρα να αντιτείνει πως «τα χρήματα αυτά είναι οι συμβάσεις που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και πως «όλα είναι τιμολογημένα και κατατεθειμένα στην εφορία».

«Έχετε πιαστεί ψευδόμενος. Σας πιάσαμε με τη γίδα την πλάτη! Είναι στενός σας συνεργάτης και είναι στη φυλακή σήμερα!», σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Σε αυτό το πλαίσιο «γαλάζιες» πηγές σχολίαζαν πως το ΠΑΣΟΚ είναι «εκτεθειμένο» μετά από αυτές τις αποκαλύψεις για τον Νίκο Μπουνάκη και έθεταν το ερώτημα αν «θα τον αποπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή εάν θα συνεχίσει να τον καλύπτει».