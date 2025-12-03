Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να ενισχύσουν τα μπλόκα δηλώνουν εκπρόσωποι του αγροτικού, εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην κυβέρνηση.

Οι προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα για την εκτόνωση της κατάστασης δεν έχουν αποδώσει, καθώς ο αγροτικός κόσμος εμφανίζεται ενωμένος. Ακόμα και «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Η καθυστέρηση στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, η παρακράτηση μέρους των χρημάτων τους από τον ΕΛΓΑ αλλά και βασικά ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο όπως οι χαμηλές τιμές που διαθέτουν τα προϊόντα τους, έχουν εντείνει τη δυσαρέσκεια των αγροτών απέναντι στην κυβέρνηση.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει επιλέξει για την ώρα να κρατήσει χαμηλούς τόνους καθώς η οποιαδήποτε κίνηση να σπάσει μπλόκα η αστυνομία είναι πιθανό να προκαλέσει περισσότερες εντάσεις. Μέσω δημόσιων τοποθετήσεων τους κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να αναδείξουν τις πολιτικές που έχουν στηρίξει τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα, όπως οι μειώσεις στη φορολογία, η επιστροφή του ειδικού φόρου πετρελαίου, το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα ενώ τονίζουν ότι φέτος τα ποσά που θα καταβληθούν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους θα είναι υψηλότερα και οι πληρωμές θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Το κρίσιμο σημείο είναι αν οι αγρότες επιχειρήσουν να κλείσουν λιμάνια και τελωνεία. Τότε αναμένεται να υπάρξει επέμβαση της αστυνομίας, όπως διεμήνυσε και χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και τη στάση της κυβέρνησης είναι πιθανό να υπάρξει σήμερα παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που έχει οριστεί για τις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θέμα της συνεδρίασης είναι η Εθνική Στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, όπου και αναμένεται να παρουσιαστούν τα έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026 ενώ θα γίνει αναφορά και σε κάποια που δρομολογούνται. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός να στείλει μήνυμα στον αγροτικό κόσμο. Το ερώτημα είναι πως θα απαντήσουν οι αγρότες και ποια στάση θα τηρήσουν από εδώ και πέρα.