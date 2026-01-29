Αφού απαλλάχθηκε από την εξεταστική επιτροπή διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με ψήφους της πλειοψηφίας της ΝΔ, ο Λευτέρης Αυγενάκης ορίστηκε πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα, στο πλαίσιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που θα έχει έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς στην Κρήτη.

Οπως αναφέρεται, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, αναδεικνύοντας στη θέση του προέδρου τον Λευτέρη Αυγενάκη, του αντιπροέδρου τον Μιχάλη Κοκολάκη και του γραμματέα τον καθηγητή Νεκτάριο Βιδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης είχε διατελέσει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024, ενώ είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης στη δήλωση που πραγματοποίησε μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ευχαρίστησε θερμά τον νυν υπουργό Κώστα Τσιάρα. «Αναλαμβάνω με τιμή και αίσθημα ευθύνης την Προεδρία του νέου Φορέα. Είναι ένα στοίχημα που ξεκίνησε με σχέδιο, συνεχίστηκε με συνεργασίες και τώρα περνά στη φάση της υλοποίησης. Η Σχολή ξαναζωντανεύει. Και μαζί της ξαναγεννιέται η ελπίδα για έναν σύγχρονο, καινοτόμο και ισχυρό πρωτογενή τομέα στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα», ανέφερε μεταξύ άλλων. Πραγματοποίησε, μάλιστα, και ανάρτηση για το θέμα:

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Αυγενάκη

«Πριν περίπου δύο χρόνια, ξεκινήσαμε μια οργανωμένη προσπάθεια για την πλήρη αξιοποίηση της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς. Ένας χώρος με μεγάλη ιστορία, τεράστιες δυνατότητες αλλά και μεγάλα προβλήματα. Πολλοί τότε έλεγαν “τι κρίμα να ρημάζει…”. Εμείς όμως είδαμε μια ευκαιρία.

Αποτυπώσαμε τις υποδομές, προχωρήσαμε με τη Deloitte στις απαραίτητες μελέτες, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ξεκινήσαμε εργολαβίες και σήμερα βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα να παίρνουν σάρκα και οστά.

Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς μετατρέπεται σε κόμβο γνώσης, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Ένα σημείο αναφοράς που θα ενώνει την επιστήμη με την πράξη, θα καλλιεργεί νέες δεξιότητες, θα δίνει εργαλεία στους παραγωγούς, θα χτίζει γέφυρες με τα πανεπιστήμια και θα ανοίγει δρόμους για τη διεθνοποίηση της αγροτικής εκπαίδευσης.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κώστα Τσιάρα, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το όραμα της αναβάθμισης της Σχολής και στήριξε την πιλοτική εφαρμογή του νέου αυτού αναπτυξιακού μοντέλου – πρώτα στην Κρήτη και σύντομα στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο.

Αναλαμβάνω με τιμή και αίσθημα ευθύνης την Προεδρία του νέου Φορέα. Είναι ένα στοίχημα που ξεκίνησε με σχέδιο, συνεχίστηκε με συνεργασίες και τώρα περνά στη φάση της υλοποίησης. Η Σχολή ξαναζωντανεύει. Και μαζί της ξαναγεννιέται η ελπίδα για έναν σύγχρονο, καινοτόμο και ισχυρό πρωτογενή τομέα στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα.»

Έδρα και Υποδομές

Η έδρα του φορέα είναι η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έργα ανακατασκευής δύο κτηρίων μέσω του προγράμματος LEADER, με στόχο τη δημιουργία δομών επιμόρφωσης και καινοτομίας».

Η ανακοίνωση της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς

«Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και εμβληματικούς πυλώνες της αγροτικής εκπαίδευσης στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Σχολή στάθηκε στο πλευρό του ανθρώπου της γης, διαμορφώνοντας γενιές παραγωγών με γνώση, ήθος και όραμα.

Σε μια εποχή όπου η πληροφόρηση και η κατάρτιση είναι το ισχυρότερο εφόδιο για την επιβίωση και την πρόοδο του πρωτογενούς τομέα, η ανάγκη για την αναγέννηση της Σχολής έγινε πιο επιτακτική από ποτέ. Παρά την υποβάθμιση και την αβεβαιότητα που τη σκίασαν τα τελευταία χρόνια, μέσα από στοχευμένες ενέργειες και συλλογική βούληση, η Σχολή όχι μόνο διασώθηκε αλλά εξελίσσεται πλέον σε ένα πρότυπο κέντρο αγροτικής εκπαίδευσης, καινοτομίας και ανάπτυξης.

Η νέα εποχή της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς δεν τιμά μόνο το παρελθόν της. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό μέλλον για τους παραγωγούς, τους νέους αγρότες, και την ίδια την αγροτική οικονομία του τόπου μας.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνεται σήμερα η ίδρυση του νέου Αναπτυξιακού Φορέα με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Πρόκειται για ένα ορόσημο για την Κρήτη και τον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί το επιστέγασμα στρατηγικού σχεδιασμού και πολυετούς συνεργασίας φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακών εταίρων και του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ».

Ο νέος φορέας θα έχει ως κύριες, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αγροτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Έρευνα σε Τοπικό Επίπεδο

Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες στον Νομό Ηρακλείου



Οι ειδικοί του στόχοι θα είναι οι εξής:

Εκσυγχρονισμός υποδομών του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μεσαράς

Ανάπτυξη πολυδύναμου Κέντρου Εκπαίδευσης – Έρευνας – Καινοτομίας

Δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος και εργαστηρίων

Προώθηση τοπικών ποικιλιών και ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων

Ενίσχυση εκπαίδευσης παραγωγών και γεωργικών συμβούλων

Συμμετοχή σε δράσεις της νέας ΚΑΠ

Συνεργασία με ΑΕΙ, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα

Διοργάνωση θερινών σχολείων και μεταπτυχιακών κύκλων.

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ

Ευθείες βολές κατά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης εξαπολύει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την ανάληψη καθηκόντων προέδρου σε αγροτικό αναπτυξιακό φορέα στην Κρήτη από τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη.



Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Το είδαμε και αυτό: Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που με εντολή Μητσοτάκη αμνηστεύτηκε από τη διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, χωρίς την υποτυπώδη διαβούλευση των μετόχων, με μια fast track διαδικασία, μετατράπηκε σε εκτελεστικό όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων», προσθέτει η Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας».

ΣΥΡΙΖΑ: «Στην εκδοχή του Επιτελικού Κράτους Μητσοτάκη περί αξιοκρατίας, η “επιτυχής” θητεία ενός Υπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά προσόν»

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στο άκουσμα της είδησης, με την Κουμουνδούρου να σημειώνει πως «στην εκδοχή του Επιτελικού Κράτους Μητσοτάκη περί αξιοκρατίας, η “επιτυχής” θητεία ενός Υπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καταγράφεται ενδελεχώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά προσόν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με ιδιαίτερη “χαρά” και “ικανοποίηση” πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Αυγενάκης, ο πολιτικός που “διαχειρίστηκε” το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έγινε συνώνυμο του ΟΠΕΚΕΠΕ των λαθών, των αποκλεισμών, των προστίμων, της αδιαφάνειας και βέβαια των “Φραπέδων” και των “Χασάπηδων”, αναλαμβάνει Πρόεδρος του νέου Αναπτυξιακού Φορέα, με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς.

Προφανώς, στην εκδοχή του Επιτελικού Κράτους Μητσοτάκη περί αξιοκρατίας, η “επιτυχής” θητεία ενός Υπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καταγράφεται ενδελεχώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά προσόν. Όταν η αδιαφάνεια, οι ανακολουθίες και οι στρεβλώσεις μετατρέπονται σε “διαβατήριο” για νέες θέσεις, η γαλάζια πολιτική ηγεσία αποδεικνύει ότι η μόνη προϋπόθεση για πρόοδο και επιβράβευση, στις μέρες μας, είναι η απόλυτη υπακοή και η τυφλή ανεκτικότητα στο πολιτικό ρετουσάρισμα της πραγματικότητας.

Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την “παράπλευρη εμπειρία” του νέου Προέδρου: τη δημόσια καταγεγραμμένη βία στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, που, όπως φαίνεται, στη νέα εποχή του Μεταρρυθμιστή Μητσοτάκη, δεν αποτελεί εμπόδιο για καμία ανάθεση. Το μήνυμα είναι σαφές, προς όλους τους Έλληνες πολίτες: αν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, αξιοποιώντας το νόμο της “ισχύος”, επιβραβεύεσαι…

Στην Κρήτη, οι περήφανοι και τίμιοι, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξέρουν καλά τι σημαίνει να χτίζεις αξίες, να παλεύεις για το μέλλον και να σέβεσαι τη γη και το κοπάδι σου. Παρόλα αυτά, η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, ένα ιστορικό ίδρυμα γνώσης και εκπαίδευσης, γίνεται το ιδανικό “σκηνικό” για την επόμενη πολιτική φιέστα: ένας χώρος που θα “αναβαθμίσει” την αγροτική ανάπτυξη, χωρίς να αγγίζει στην πραγματικότητα κανένα από τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα θα “αγιογραφεί” έναν, επιεικώς, αποτυχημένο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Είναι πασιφανές, πλέον, ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η αγροτική ανάπτυξη δεν χτίζεται με γνώση, διαφάνεια και σεβασμό προς τον πολίτη. Χτίζεται με τοποθετήσεις, επικοινωνιακές φιέστες και ανακύκλωση προσώπων, με παρελθόν που αξίζει να ξεχαστεί. Αν αυτή είναι η “αριστεία” που επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία, τότε η Μεσαρά ας κρατήσει τα δικά της πρότυπα: γνώση, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο, τη γη και το ζωικό κεφάλαιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς σόου, στην δυστοπική εποχή Μητσοτάκη».