Υπερασπιζόμενος τις επιλογές του όσο βρισκόταν στο τιμόνι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Λευτέρης Αυγενάκης. «Δεν υπάρχει έγγραφο, απόφαση ή υπογραφή μου ή προϊόν επισύνδεσης, το οποίο να με συνδέει με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια» ήταν το χαρακτηριστικό μότο που «χρωμάτισε» την κατάθεση του, προβάλλοντας την ίδια στιγμή ο πρώην υπουργός το αφήγημα της θεσμικότητας και της νομιμότητας των ενεργειών του.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή, υποστήριξε πως «ό,τι έχει ειπωθεί σε βάρος μου ανήκει στο πλαίσιο εικασιών και πολιτικών εντυπώσεων», κάνοντας λόγο, απαντώντας στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης, για «προσπάθεια σπέκουλας» της θητείας του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής “Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παράγωγους της χώρας”, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η ερώτηση Λαζαρίδη: «Γιατί απομακρύνθηκε ο Σημανδράκος;»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, σχετικά με τους λόγους απομάκρυνσης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου, απέδωσε ευθύνες στον τελευταίο, υποστηρίζοντας ότι δεν παρείχε τα απαραίτητα στοιχεία στον φορέα πιστοποίησης και ότι υπήρξαν προβληματικές πληρωμές τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2023. «Ο κ. Σημανδράκος δεν προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των δεσμευμένων ΑΦΜ, κρατώντας ομήρους χιλιάδες παραγωγούς και τις οικογένειες τους», ενώ χαρακτήρισε ως «μονόδρομο» την απόφαση του για την απομάκρυνση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιρρίπτοντας του ευθύνες για την επιβολή προστίμων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της χώρας.

Σε ερώτηση για το αν, ως υπουργός, άσκησε πιέσεις προς τον κ. Σημανδράκο, ο Λευτέρης Αυγενάκης απάντησε κατηγορηματικά πως δεν υπήρξε «καμία πίεση εκ μέρους του για αποδέσμευση των δεσμευμένων ΑΦΜ».

Μιλένα Αποστολάκη: «Λέει ψέματα ο «Φραπές», κύριε Αυγενάκη; Κοινή καταγωγή μοιράζεστε…»

Απαντώντας, στην συνέχεια, σε ερωτήσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με όσα φέρεται να λέει για τον ίδιο ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστότερος ως «Φραπές», ο Λευτέρης Αυγενάκης παραδέχθηκε ότι τον γνωρίζει, ωστόσο, τόνισε χαρακτηριστικά πως «αν λέει ή όχι αλήθεια, αυτά να τα απαντήσει ο κ. Ξυλούρης, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε άλλη επισύνδεση ακούγεται να με περνάει γενεές δεκατέσσερις και να με περιγράφει με φράσεις που δεν μπορώ να πω εδώ μέσα, κι αυτό γιατί του απάντησα ότι όλα θα γίνουν νόμιμα». Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπογράμμισε πως «κανένας δεν καταδικάζεται με βάση το περιεχόμενο των επισυνδέσεων αλλά από τις πράξεις του», συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά πως «όταν μου ήρθε εισήγηση να συναινέσω για την καταβολή 52 εκατ. ευρώ για βοσκοτόπια άνευ ζώων στην Κρήτη, δεν το έκανα».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονο διάλογο με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ για την Κρήτη, καθώς πρόκειται για τον κοινό τόπο καταγωγής και των δυο. Ο Λευτέρης Αυγενάκης κάλεσε «να μη στοχοποιείται η Κρήτη» για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, ενώ η Μιλένα Αποστολάκη αντέτεινε πως «έχει συμβάλει κι ο ίδιος στην στοχοποίησή της».

Πηγές ΝΔ: «Τα παιχνίδια εντυπώσεων συνεχίζονται από την κ. Τυχεροπούλου»

Πηγές της ΝΔ σημειώναν στο περιθώριο της κατάθεσης του Λευτέρη Αυγενάκη στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πως «εντύπωση προκαλεί η σπουδή της Παρασκευής Τυχεροπούλου να στείλει παραμονή της κατάθεσης του Λευτέρη Αυγενάκη δήθεν νέα στοιχεία στην Εξεταστική Επιτροπή, τα οποία μάλιστα δημοσίευσαν φιλικά(;) προς την ίδια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στα σχετικά έγγραφα η κυρία Τυχεροπούλου αναφέρεται σε δύο υποθέσεις που χειρίστηκε και εγκαλεί την τότε ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ότι της άσκησαν πιέσεις.

Βεβαίως η πραγματικότητα την διαψεύδει! Για του λόγου του αληθές -όπως κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στην εξεταστική: στην πρώτη περίπτωση, εμφανίζει ως αίτημα μια επιστολή ενός δικαιούχου, στις 13/09/2023. Με σχετικό αίτημα, που έχει σταλεί απευθείας από τον δικαιούχο προς την ίδια και κοινοποιήθηκε προς τον Υπουργό ΑΑΤ, τον Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη Νομαρχιακή Μονάδα Χανίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο παραγωγός ζητά να ενημερωθεί σχετικώς με την μη καταβολή βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2022 για κατοχή βοσκοτόπων.

Στην απάντησή της, με ημερομηνία 28/11/2023, που απεστάλη ως ενημερωτικό της σημείωμα της Προϊσταμένης της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς αναφέρεται το εξής: «Από τον επανέλεγχο του φακέλου προκύπτει ότι καλώς δεν κατανεμήθηκε εθνικό απόθεμα 2022 για τις εκτάσεις βοσκοτόπων και επίσης όλες οι εκτάσεις περιήλθαν στην κατοχή του μετά τις 31/05/2022, οπότε η απάντηση που θα προετοιμασθεί θα επιφέρει και τον υπολογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων». Και φυσικά δεν υπήρξε καμία συνέχεια, οπότε ουδείς μπορεί να καταλάβει από που προκύπτει η πίεση προς την ίδια.

Ως προς την δεύτερη περίπτωση, που γίνεται αναφορά σε συνεργάτη του κ. Αυγενάκη, ο πρώην Υπουργός σημείωσε ότι δεν παρουσιάζεται καμία επικοινωνία, πέραν της απάντησης της κυρίας Τυχεροπούλου. Συγκεκριμένα, στην απάντησή της, στις 1/09/2023 παρουσιάζει το έγγραφο του Εισαγγελέα Χανίων, καθώς και την εντολή ειδικού διοικητικού ελέγχου μετά από το έγγραφο του Εισαγγελέα. Μάλιστα, στο εμπιστευτικό, αλλά ανυπόγραφο συνημμένο έγγραφο του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην αιτούσα, καθώς και ότι «η επιστροφή των ενισχύσεων δεν την απαλλάσσει από την απαγγελία κατηγορίας από τη δικαιοσύνη». Μάλιστα, όπως προκύπτει τα χρήματα επεστράφησαν στον Οργανισμό, καθώς αποτελεί πολιτική θέση της Κυβέρνησης, αλλά και απαίτηση όλου του αγροτικού κόσμου».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Όσκαρ θεσμικότητας» για τον Λευτέρη Αυγενάκη

Σχολιάζοντας την κατάθεση του Λευτέρη Αυγενάκη στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώναν πως «η κατάθεσή του κ. Αυγενάκη επιβεβαίωσε πλήρως το βαθύ πρόβλημα θεσμικής εκτροπής και κομματικού ελέγχου που χαρακτήρισε την θητεία του και τη διοίκηση του Οργανισμού επί Υπουργίας του, αν και εκείνος με την σημερινή του παρουσία διεκδίκησε το…όσκαρ θεσμικότητας υπερασπιζόμενος τα πεπραγμένα της διοίκησής του καθώς και των συνεργατών του.

Ο κ. Αυγενάκης, επαναλάμβανε διαρκώς ότι βρίσκεται εκεί ως«μάρτυρας» υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο εναντίον του. Ο πρώην Υπουργός παρέλειψε να αναφέρει ότι οι ευρωπαίες εισαγγελείς είχαν στείλει στην Ελληνική Βουλή δικογραφία καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης των αξιόποινων πράξεων της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στην πράξη της απιστίας σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε., σε βαθμό κακουργήματος, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Μ. Βορίδη, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία τον προστάτευσε καταψηφίζοντας την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Επομένως, την ιδιότητά του ως «μάρτυρα» την οφείλει στην Νέα Δημοκρατία.

Σε δημόσια δήλωσή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Αυγενάκης είχε επισημάνει πως, επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται τεράστια ποσά, «δε φτάνει ένα καλό βιογραφικό· χρειάζεται και ευθύνη περισσότερη» υπερασπιζόμενος την άποψή του ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. δεν πρέπει να διορίζονται με ΑΣΕΠ. Σήμερα όμως, κλήθηκε να εξηγήσει πώς αντιλαμβάνεται αυτή την «ευθύνη» και την «αξιοκρατία» το μέλος της Κυβέρνησης των αρίστων, όταν, διόρισε για Πρόεδρο τον κ. Μπαμπασίδη και Αντιπροέδρους τους προσωπικούς του φίλους, και κομματάρχες του κ.κ. Ζερβό και Κουρδή. Όλοι, κατά σύμπτωση στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Οι επιλογές στελεχών έγιναν με κομματικά κριτήρια και όχι με αξιοκρατία. Την ίδια στιγμή, η απομάκρυνση του πρώην Προέδρου Σημανδράκου συνέπεσε με την αποδέσμευση χιλιάδων ΑΦΜ που ελέγχονταν, περιλαμβανομένων και οικολογικών σχημάτων, για τα οποία έγιναν πληρωμές ύψους 37 εκατ. ευρώ, που, κατά περίεργη πάλι σύμπτωση, κατευθύνθηκαν προς την εκλογική του περιφέρεια.

Από τις επισυνδέσεις προκύπτουν διάλογοι, σύμφωνα με τους οποίους Αυγενάκης Ζερβός, θάβουν καταγγελίες και αποτρέπουν ελέγχους, ενώ η επωδός «είναι άνθρωποι του Λευτέρη» επαναλαμβάνεται ως κίνητρο της διοίκησης που διόρισε ο κ. Αυγενάκης. Ο αστυνομικός φρουρός του Υπουργού, Δημήτρης Κουτεντάκης, συνομιλεί με τον Ζερβό λέγοντας του « εσύ που είσαι μέσα στα κόλπα , δώσε στο κοπέλι επιδότηση πέντε-έξι χιλιάρικα». Ο κ. Αυγενάκης δεν διέψευσε τους διαλόγους, παρά μόνο ανέφερε ότι δεν συντελέστηκε η πράξη! Αυτή είναι η «ευθύνη» που επικαλέστηκε ο κ. Αυγενάκης. Αυτή είναι η «θεσμικότητα» της λειτουργίας του

Σε συνομιλίες του Γεώργιου Ξυλούρη, ψηφοφόρου της ΝΔ και προσώπου που ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης γνωρίζει προσωπικά όπως είπε στην Επιτροπή, προκύπτει πως ο πρώην Υπουργός τον παρότρυνε να καταθέσει μήνυση κατά της υπαλλήλου Π. Τυχέροπούλου, η οποία συνέδραμε τις εισαγγελικές αρχές στην έρευνα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν ο κ. Ξυλούρης ένιωσε «εκτεθειμένος», εξέφρασε την οργή του για την εγκατάλειψη από τον κ. Αυγενάκη, ενώ ο ίδιος τον είχε προτρέψει να κάνει την μήνυση. Ο κ. Αυγενάκης όταν ρωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ αν ισχύουν οι παραπάνω διάλογοι πρότρεψε τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής να ρωτήσουν τον ίδιο τον κ. Ξυλούρη.Αλήθεια, δεν έχει ενημερωθεί ο κ. Αυγενάκης ότι η Νέα Δημοκρατία, εμποδίζει την προσέλευση του κ. Ξυλούρη στην επιτροπή παρά τα επίμονα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ;Πώς προέτρεψε τους Βουλευτές να ρωτήσουν κάποιον τον οποίο η δική του παράταξη προσπαθεί με νύχια και με δόντια να μην φέρει στην Επιτροπή;

Με έγγραφό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ήδη από τον Απρίλιο του 2024 ότι οι συνεχείς αλλαγές διοικήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστούν δείγμα έλλειψης ανεξαρτησίας και πολιτικής παρέμβασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην επιστολή της αναφέρει ότι ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να εξετάσουν αν πρέπει να τεθεί υπό επιτήρηση η διαπίστευση ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω σοβαρών ελλείψεων που είχαν εντοπιστεί.Στην έκθεση του για το οικονομικό έτος 2023, ο οργανισμός πιστοποίησης της Επιτροπής εντόπισε εκ νέου σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και στη συμμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα κριτήρια διαπίστευσης, αποδίδοντας χαμηλή βαθμολογία (2/4) σε κρίσιμους τομείς, όπως το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Οργανωτική Δομή. Η επιτροπή είχε επισημάνει ότι παραμένει προβληματικός ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντί να συμμορφωθεί, ο κ. Αυγενάκης με όλα τα παραπάνω παρενέβη ακόμη περισσότερο, εκδίδοντας εντολή ώστε «καμία εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην εκδίδεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού» και υπερασπιζόμενος την απόφασή του. Αυτή η πρακτική οδήγησε τελικά στην άρση της διαπίστευσης του Οργανισμού και στην επιτήρηση της χώρας. Οι αγρότες έμειναν απλήρωτοι και η ευθύνη ανήκει και σε αυτόν. Υπερασπίστηκε με πάθος την απόφαση αυτή αγνοώντας και υποβιβάζοντας τις οδηγίες της Επιτροπής. Ο «θεσμικός» κ. Αυγενάκης προσπαθούσε να ελέγχει και να χειραγωγεί τη διοίκηση που διορίστηκε με ΑΣΕΠ συμβάλλοντας με τις πρακτικές αυτές στην άρση της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακόμα, κλήθηκε να απαντήσει γιατί στις 11 Οκτωβρίου 2023, παραμονές του δεύτερου γύρου των περιφερειακών εκλογών στη Θεσσαλία, δήλωσε δημόσια ότι «το αποτέλεσμα των εκλογών θα επηρεάσει άμεσα τις πληρωμές των αποζημιώσεων». Η δήλωση αυτή αποτέλεσε απροκάλυπτο εκβιασμό των πολιτών, εξαρτώντας την καταβολή των επιδοτήσεων με την επανεκλογή Αγοραστού στη Θεσσαλία. . Ο πρώην Υπουργός επιχείρησε να το παρουσιάσει ως «προσωπική άποψη» καθώς έπρεπε να υπάρχει συνέχεια στην διοίκηση της Περιφέρειας!

Οι παραγωγοί της χώρας εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι, ενώ η χώρα βρίσκεται υπό επιτήρηση λόγω απώλειας αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Αυγενάκης επέλεξε διοικήσεις, που λειτούργησαν ως κομματάρχες του, με εξωθεσμικό τρόπο συμβάλλοντας στην άρση της διαπίστευσης του Οργανισμού. Ήταν γνώστης των παράνομων πράξεών τους και συνεργός στην εκτέλεση τους Οι βαρύτατες ευθύνες του έχουν ως θύματα τους έντιμους παραγωγούς του τόπου μας που εξαιτίας του παραμένουν απλήρωτοι.

Εν τω μεταξύ αίσθηση έχει προκαλέσει η επιστολή της Δέσποινας Μαρκοπούλου, επικεφαλής των ορκωτών ελεγκτών που ήλεγχαν τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία παρουσιάζει μια σειρά δήθεν νομικών κωλυμάτων για την εξέτασή της από τα μέλη της Επιτροπής. Προκαλεί ερωτηματικά πώς η έχουσα την ευθύνη και υπογράφουσα τους οικονομικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει άγνοια και αδυναμία , συνεπικουρούμενη στα αβάσιμα επιχειρήματα της από την κυβερνητική πλειοψηφία που μόνη της αποφάσισε να μην την καλέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή και στην θέση της να έρθει ένα απλό μέλος της ομάδας των λογιστών, ο οποίος δεν υπέγραψε τους ελέγχους και δεν έχει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι άλλη “θεσμικότητα”, κύριε Αυγενάκη»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, από την δική τους πλευρά, σχολιάζοντας την καταθέση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώναν πως «συνεχίζεται σε απευθείας μετάδοση το προκλητικό, κακοσκηνοθετημένο, σόου στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη που πρωταγωνιστούν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αναφέρονται στους σοκαριστικούς διαλόγους του «γαλάζιου» κυκλώματος, εμφανίζονται τώρα με τη γραβάτα του «θεσμικού» και του υπέρμαχου της διαφάνειας. Ο Λευτέρης Αυγενάκης παριστάνει ότι δεν είναι ύποπτος ποινικών ευθυνών και επικαλείται διαρκώς τη «θεσμικότητα».

Ενώ, όπως κατέδειξαν οι ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, *Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου*, «μετέφερε» τους κομματικούς του φίλους από το Υπουργείο Αθλητισμού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Πρόκειται για τα «γαλάζια» στελέχη τα οποία, ως μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδιαλέγονταν με «γαλάζιους» κομματάρχες, ανθρώπους του κοινωνικού περιθωρίου και εσχάτως και του ποινικού δικαίου, όπως ο περιβόητος «Φραπές» (Γ. Ξυλούρης), προκειμένου να «βαφτεί» η Κρήτη στα χρώματα της ΝΔ. Ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης ομολόγησε ενώπιων των μελών της Επιτροπής ότι γνώριζε από πριν και πολύ καλά τον (επίσης… «θεσμικό») κ. Ξυλούρη.

Είναι τόσο θεσμικός ο κ. Αυγενάκης που έχει καταγραφεί στη συνείδηση του αγροτικού κόσμου διότι, θεωρώντας την Κρήτη ως «τσιφλίκι» του, ήταν ο Υπουργός που πίεζε για την πληρωμή των περιβόητων δεσμευμένων ΑΦΜ στο νησί. Κι όμως σήμερα, επιχειρεί να «φορτώσει» κάθε υπαιτιότητα για τα αμαρτωλά πεπραγμένα στον Οργανισμό στον πρώην πρόεδρό του, Βαγγέλη Σημανδράκο.

Ο κ. Αυγενάκης εμφανίζεται έτοιμος να απαντήσει «έντιμα» για όλα, αλλά έχασε τα λόγια του όταν ο Αλ. Μεϊκόπουλος του υπενθύμισε την επιστολή Σημανδράκου, στις 30/10/2023 (μία ημέρα μετά την υποβολή της παραίτησής του).

Σε αυτήν, ο κ. Σημανδράκος περιέγραφε στον κ. Αυγενάκη το ακατανόητο της αποπομπής του. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Στρατάκος, από κοινού με τον υφυπουργό, κ. Κελέτση, του έδωσαν συγχαρητήρια στις 27/10/2023 για το «μπλόκο» που έβαλε για την καταβολή ενισχύσεων σε 9.309 ΑΦΜ, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, από τα οποία το 63% προέρχονταν από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Ωστόσο, δύο μέρες μετά, ο ίδιος ο γενικός γραμματέας ζήτησε την παραίτησή του κ. Σημανδράκου «εκ μέρους του Λευτέρη Αυγενάκη» για το εν λόγω πάγωμα των επιδοτήσεων. Πρόκειται για ένα από τα πιο «θεσμικά» συμβάντα κατά τη θητεία του κ. Αυγενάκη.

Εξίσου «θεσμική» ήταν και αποστολή email από τον κ. Αυγενάκη σχετικά με επιδοτήσεις πολιτών, για τα οποία ισχυρίστηκε, εμπαίζοντας τα μέλη της Εξεταστικής, ότι δεν έδωσε εντολή πληρωμής, αλλά «προώθησε απλώς ερωτήματα πολιτών».

Παράλληλα, δεν είπε κουβέντα για την καταγγελία του κ. Σαλάτα: ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κάνει λόγο για «προδήλως αντικανονικές προκαταβολές πληρωμών που δόθηκαν το 2022», επί Υπουργίας Γεωργαντά -τον οποίο εγκωμίασε ο κ. Αυγενάκης- επισημαίνοντας ότι είχαν εκφραστεί διαφωνίες στο εσωτερικό του Οργανισμού, ενώ σε δηλώσεις του (Kontra) υποστήριξε ότι τα σοβαρότερα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκαν επί Αυγενάκη.

Επίσης, το υπ’ αρ. Πρωτοκόλλου 332654/57982/27-11-2023 πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη αναφέρεται σε «έντονες και πρωτοφανείς δυσλειτουργίες στη φόρμα υποβολής αιτήσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και γενικότερα προβλήματα στις διαδικασίες χορήγησης των αγροτικών επιδοτήσεων κατά τα έτη 2022 και 2023».

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος προσκόμισε και την ανοιχτή επιστολή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στις 15/10/2025, με θέμα: «η αλήθεια για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και για τις αιτίες του σκανδάλου», σύμφωνα με την οποία, με την έκδοση της υπ΄ αρ. 1485/391112 (ΦΕΚ Β΄ 6647/22-12-2022) ΚΥΑ, επί θητείας Γεωργαντά, αποφασίστηκε «η μη εφαρμογή της εξαίρεσης της έκτασης των ιδιωτικών βοσκοτόπων από την ανάγκη κατανομής δημόσιων βοσκοτόπων για την ενεργοποίηση των βοσκοτοπικών δικαιωμάτων, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχε η υπόνοια και εκκρεμούσαν έλεγχοι για εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα που δήλωναν παράνομα ιδιωτικούς βοσκότοπους και θεμελίωναν παράνομα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα».

Για όλα αυτά, η «θεσμικότητα» του κ. Αυγενάκη, του επιβάλλει τη σιωπή. Ο αγροτικός κόσμος όμως έχει και συνείδηση και μνήμη. Και δεν ανέχεται τον εμπαιγμό από τους οργανωτές του «γαλάζιου» κυκλώματος που λεηλάτησαν τα χρήματα των τίμιων παραγωγών».