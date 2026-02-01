Ένα βίντεο-παρέμβαση για την δικαιολογημένη έρευνα και κριτική για την ασύλληπτη τραγωδία στα Τρίκαλα. Αιτίες, παραλείψεις, αρχικές ευθύνες, ελλιπείς έλεγχοι, αδράνεια δημοσίων Υπηρεσιών. Οι αυτονόητες απορίες και ερευνητικές πράξεις πολιτικών και ΜΜΕ που αποκαλέστηκαν από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο «τυμβωρυχία».

Επιπλέον τίθεται και το,ερώτημα πώς είναι δυνατόν να σκεφθεί κάποιος, ότι ο φίλος του «Φραπέ» και του «Χασάπη» του μέγα-σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ στο χώρο,της γεωργίας, ο βουλευτής Λευτέρης Αυγενάκης, θα έμπαινε Πρόεδρος της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς. Έστω και… μεταβατικός. Για να γίνει τελικά «μπαινάκης» για 24 ώρες και «βγαινάκης».

