Νέες εξηγήσεις σχετικά με το πόθεν έσχες της προσπάθησε να δώσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου για το μόλις 3.000 ευρώ εισόδημα που δήλωσε.

Όπως είπε μεταξύ άλλων «δεν ήταν τα έσοδα μου 3.000 ήταν 22.000 ευρώ. Αν δεν ξέρουν πώς υπολογίζεται το καθαρό κέρδος… ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι. Το τελευταίο 6μηνο του 2023 που είχαμε διπλές εκλογές εκεί είχα προφανώς είχα μειωμένα έσοδα γιατί ασχολιόμουν με αυτό όλη την ημέρα».

Μιλώντας στο Action24 η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έκανε λόγο για «ανίερες δυνάμεις που ενώθηκαν», ενώ εξήγησε ότι «ο λογαριασμός του κόμματος είναι λογαριασμός του κόμματος. 90.000 ευρώ ήταν τα έξοδα που κάναμε στις ευρωεκλογές του 2024, όταν έχεις συνολικά πάνω από μισό εκατομμύριο followers πού να καταλάβουν οι μαθουσάλες της πολιτικής. Είχαμε στελέχη που βοήθησαν οικονομικά, υποψήφιους που έκαναν το ίδιο και μπορέσαμε και κατεβήκαμε στις εκλογές. Εγώ δεν γύρισα όλη την Ελλάδα και με το ΚΤΕΛ κατέβαινα όταν χρειαζόταν. Δεν έκανα περιοδείες δεν είχαμε τη δυνατότητα να γίνουν, δεν είχα εκλογικά κέντρα, δεν είχα γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ένα έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Όπου πήγα είχα ένα φορητό ηχείο με ένα καλώδιο».

Σχολιάζοντας τα όσα ακούγονται για την ίδια μετά την δημοσίευση του πόθεν έσχες της η κ. Λατινοπούλου είπε ότι «δεν έχω κάνει καμιά χορηγούμενη ανάρτηση. Τα δικά μου είναι δωρεάν. Το μόνο που πληρώσαμε είναι 2.000 ευρώ για την προεκλογική καμπάνια. Με ένα λευκό πουκάμισο και ένα κινητό ήμουν και μιλούσα για την πολιτική μου εκστρατεία». Με σκωπτική διάθεση είπε, μάλιστα, «δεν προέρχομαι από τζάκι, α ρε μαμά μπαμπά που δεν έχετε εκατομμύρια που δεν μου αφήσατε 5-6 δουλίτσες και μεζονέτες και κανά 1 εκατ. ευρώ και βλέπετε τι περνάω». «Όπως εγώ μπήκα καθαρά και τίμια στην πολιτική, δεν αντέχουν να βλέπουν ένα τίμιο νέο» είπε, ακόμα η Αφροδίτη Λατινοπούλου μεταφέροντας ένα από τα πολλά, όπως είπε, μηνύματα που έλαβε: «επειδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες τραβάμε τα ίδια, δεν είσαι μια από εμάς, είσαι η δική μας Αφροδίτη».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης Status 107,7 επανέλαβε: «Ουσιαστικά ήμουν 6 μήνες σε προεκλογική εκστρατεία και δεν είχα επαγγελματική δραστηριότητα. 3.000 ήταν τα κέρδη μου, τα έσοδα ήταν 22.000 ευρώ. Όπως ζούνε όλοι στη γενιά μου, που μένουν με τους γονείς τους γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο έτσι ζούσα κι εγώ».

Μάλιστα δήλωσε ότι ψωνίζει ρούχα από γνωστά, οικονομικά καταστήματα, αλλά και από τις λαϊκές.

«Υπάρχουν οικονομικά ρούχα και δεν σας κρύβω ότι ψωνίζω και από γνωστές αλυσίδες. Πόσο ακριβά μπορεί να είναι; Έχω αγοράσει και από τη λαϊκή. Το θέμα είναι φυσικά να εντοπίσεις καλά κομμάτια που είναι πάρα πολύ φθηνά. Εγώ δεν είμαι εξωγήινος», είπε.