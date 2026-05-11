Τρία πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια (VLCC) που μετέφεραν αργό πετρέλαιο εξήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα και την Κυριακή με κάποια να φέρονται να το έκαναν έχοντας απενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού, σύμφωνα με στοιχεία από την Kpler και την LSEG.

Ένα από τα τρία δεξαμενόπλοια, το Agios Fanourios I κατευθύνεται προς το Βιετνάμ για να εκφορτώσει το φορτίο του στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίου και πετροχημικών Nghi Son στις 26 Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία. Το δεξαμενόπλοιο δεν κατάφερε να διέλθει από τα Στενά σε τουλάχιστον δύο προηγούμενες προσπάθειες, από τότε που φόρτωσε αργό πετρέλαιο Basrah Medium στις 17 Απριλίου.

Η Eastern Mediterranean Maritime, η οποία διαχειρίζεται το Agios Fanourios I του Θανάση Μαρτίνου και η εγκατάσταση διυλιστηρίου και πετροχημικών Nghi Son δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ωστόσο, ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως το συγκεκριμένο πλοίο, που μετέφερε ιρακινό πετρέλαιο, διέσχισε τα Στενά μέσω της καθορισμένης διαδρομής που δίνετια από την Τεχεράνη και όχι έχοντας κλειστά τα συστήματα εντοπισμού.

Το Kiara M, σημαίας Σαν Μαρίνο βγήκε επίσης από τον Κόλπο την Κυριακή με τον αναμεταδότη του απενεργοποιημένο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler. Δεν ήταν άμεσα σαφές πού θα εκφορτώνονταν τα 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου Basrah.

Το πλοίο διαχειρίζεται μια εταιρεία με έδρα τη Σαγκάη και ανήκει σε μια οντότητα εγγεγραμμένη στα Νησιά Μάρσαλ.

Δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με τις εταιρείες, καθώς τα στοιχεία επικοινωνίας τους δεν είναι δημόσια διαθέσιμα.

Νωρίτερα, το VLCC Basrah Energy φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στο Upper Zakum από τον τερματικό σταθμό Zirku της Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) την 1η Μαΐου και εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ στις 6 Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Το πλοίο με σημαία Παναμά ξεφόρτωσε το φορτίο του στους τερματικούς σταθμούς Fujairah Oil Tanker στις 8 Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποια εταιρεία ναύλωσε το δεξαμενόπλοιο που ανήκει και διαχειρίζεται η Sinokor.

Η Sinokor δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

Η ADNOC και οι αγοραστές της έχουν πρόσφατα περάσει πολλά δεξαμενόπλοια φορτωμένα με αργό πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στον Κόλπο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.