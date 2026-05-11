Αστρονόμοι ανακοίνωσαν τον εντοπισμό ενός υποψήφιου εξωπλανήτη που παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με τη Γη, σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός από το ηλιακό μας σύστημα, ενισχύοντας την έρευνα για πιθανούς κατοικήσιμους κόσμους.

Ο πλανήτης, με την ονομασία HD 137010 b, εντοπίστηκε μέσω δεδομένων του διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler της NASA, το οποίο σχεδιάστηκε για την ανίχνευση γήινων πλανητών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έχει παρόμοιο μέγεθος και τροχιά με τη Γη και ενδέχεται να βρίσκεται στη ζώνη όπου μπορεί να υπάρξει υγρό νερό.

Η ανακάλυψη βασίζεται στη μέθοδο διέλευσης, με την οποία καταγράφονται μεταβολές στη φωτεινότητα ενός άστρου όταν ένας πλανήτης περνά μπροστά του.

Το σπάνιο σήμα που εντοπίστηκε μία φορά

Οι επιστήμονες κατέγραψαν μόνο μία διέλευση του υποψήφιου πλανήτη μπροστά από το άστρο του, γεγονός που δυσκολεύει την ακριβή ανάλυση της τροχιάς του. Μετά από βλάβη του τηλεσκοπίου Kepler το 2013, η αποστολή παρατηρούσε διαφορετικά σημεία του ουρανού για μικρά χρονικά διαστήματα, περιορίζοντας τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

Ένα ασυνήθιστο «βύθισμα» στη φωτεινότητα ενός άστρου θεωρείται πιθανή ένδειξη πλανήτη μεγέθους Γης. Ωστόσο, επειδή δεν καταγράφηκαν περισσότερα δεδομένα, δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η περίοδος περιφοράς του, αν και εκτιμάται ότι ολοκληρώνει μία πλήρη τροχιά περίπου σε έναν χρόνο γύρω από το άστρο του.

Γιατί ο HD 137010 b ξεχωρίζει

Ο HD 137010 b θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός επειδή περιφέρεται γύρω από σχετικά φωτεινό άστρο, κάτι που διευκολύνει τις μελλοντικές παρατηρήσεις. Σε αντίθεση με τους περισσότερους γνωστούς εξωπλανήτες που βρίσκονται σε αμυδρά άστρα, αυτός μπορεί να μελετηθεί καλύτερα με επίγεια και νέας γενιάς τηλεσκόπια.

Έτσι, θα μπορούσαν να εκτιμηθούν βασικά χαρακτηριστικά του, όπως η μάζα και η ατμόσφαιρα. Το αρχικό σήμα εντοπίστηκε και από εθελοντές στο πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων του Kepler. Για την οριστική επιβεβαίωση απαιτούνται νέες παρατηρήσεις, ενώ οι επιστήμονες θεωρούν τον πλανήτη βασικό στόχο μελλοντικών αποστολών.

(Με πληροφορίες από BBCSkyAtNight)