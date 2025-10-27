Είναι γνωστό ότι η κατανάλωση λαχανικών κάνει θαύματα στην υγεία μας. Ωστόσο αυτό μπορεί να γίνει δύσκολο όταν τις περισσότερες φορές τα λαχανικά είναι ακριβά, είναι εκτός εποχής ή χαλούν γρήγορα όταν τα αποθηκεύουμε στο ψυγείο.

Για να το αντιμετωπίσουμε, πολλοί ειδικοί συνιστούν τη χρήση κατεψυγμένων λαχανικών, τα οποία μπορούν να παρέχουν ακόμη υψηλότερα επίπεδα θρεπτικών συστατικών από τα φρέσκα.

Γιατί να επιλέγουμε κατεψυγμένα λαχανικά;

Μόλις ένα λαχανικό «μαζευτεί», αρχίζει να χάνει θρεπτικά συστατικά, σύμφωνα με την Κασσάνδρα Μπερκ, διατροφολόγο.

Τα κατεψυγμένα λαχανικά καταψύχονται αμέσως στην καλύτερη φάση ωρίμανσής τους, διατηρώντας έτσι τις βιταμίνες και τα μέταλλα στο μέγιστο επίπεδο και σταματώντας τη διάσπασή τους.

Τα λαχανικά περνούν από επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των θρεπτικών συστατικών.

Επιπλέον, τα κατεψυγμένα λαχανικά είναι βολικά στο μαγείρεμα, οικονομικά και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Είναι προ-συσκευασμένα και προ-κομμένα, έτοιμα να μαγειρευτούν απευθείας από την κατάψυξη.

Ο διατροφολόγος και ειδικός στη αθλητική διατροφή, δρ. Πίτερ Μπρούκνερ, συχνά δέχεται ερωτήσεις για τα κατεψυγμένα τρόφιμα και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στη διατροφή μας.

Αν και πολλά λαχανικά είναι ωφέλιμα και φρέσκα, ορισμένα είναι ακόμη καλύτερα όταν είναι κατεψυγμένα. Επιλέγοντάς τα απευθείας από την κατάψυξη εξασφαλίζουμε ότι πάντα έχουμε θρεπτικά, ώριμα λαχανικά διαθέσιμα.

Τα 6 λαχανικά που είναι καλύτερο να αγοράζουμε κατεψυγμένα

Μπρόκολο

Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε βιταμίνες C και K, καθώς και σε φυτικές ίνες, λέει ο δρ. Μπρούκνερ.

Το κατεψυγμένο μπρόκολο διατηρεί καλά την τραγανότητά του και το έντονο πράσινο χρώμα και μπορούμε να το απολαύσουμε ως συνοδευτικό ή σε stir-fry (μέθοδος μαγειρέματος ασιατικής προέλευσης, κυρίως κινέζικης, κατά την οποία τρόφιμα κομμένα σε μικρά κομμάτια σοτάρονται γρήγορα σε ένα καυτό wok).

Σπανάκι

Το κατεψυγμένο σπανάκι είναι γεμάτο σίδηρο και πλήθος βιταμινών. Είτε το χρησιμοποιούμε σε σμούθις, σούπες ή ζυμαρικά, το κατεψυγμένο σπανάκι είναι ένας εύκολος τρόπος να προσθέσουμε θρεπτικά συστατικά σε κάθε γεύμα.

Αρακάς

Αυτό το γλυκό και έντονο πράσινο όσπριο είναι εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης. Ακόμη και κατεψυγμένος, ο αρακάς μαγειρεύεται γρήγορα και αποτελεί ένα βολικό και απλό λαχανικό.

Πιπεριές

Αυτά τα πολύχρωμα λαχανικά είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιταμίνες Α και C, σημειώνει ο δρ. Μπρούκνερ.

Η κατάψυξη δε μειώνει την τραγανή τους υφή, επομένως μπορούμε εύκολα να τις προσθέσουμε σε σαλάτες ή stir-frys.

Κουνουπίδι

Το κουνουπίδι είναι καλή πηγή φυτικών ινών και μαγειρεύεται καλά όταν είναι κατεψυγμένο.

Αυτό το λαχανικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο ρυζιού χαμηλών υδατανθράκων, λέει ο δρ. Μπρούκνερ.

Μείγμα Λαχανικών

Συχνά βρίσκουμε σακουλάκια με ανάμεικτα λαχανικά στην κατάψυξη, κι αυτός ένας βολικός τρόπος να εντάξουμε πολλές πηγές θρεπτικών συστατικών σε ένα γεύμα. «Ας αναζητήσουμε πολύχρωμα μείγματα λαχανικών για να λάβουμε μια ευρύτερη γκάμα βιταμινών», συμβουλεύει ο δρ. Μπρούκνερ.

Με πληροφορίες από realsimple.com