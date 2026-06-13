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Η Αναστασία παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για την καθημερινότητά της, τη διαχείριση των χρημάτων της, αλλά και την προσωπική μάχη που έδωσε με τις κρίσεις πανικού τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενη στα οικονομικά της, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως η προτεραιότητά της δεν είναι η απόκτηση ακριβών αντικειμένων ή μια πολυτελής ζωή. Όπως ανέφερε, μεγαλύτερη αξία έχουν για εκείνη η οικογένεια και οι φίλοι της. «Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν μόνο εκεί. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το να πάρω υλικά αγαθά, τσάντες, αυτοκίνητα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, μόνο αυτό. Οι γονείς χαίρονται για εμένα», δήλωσε.

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Η νεαρή καλλιτέχνιδα μίλησε επίσης για τις κρίσεις πανικού που βίωσε, εξηγώντας ότι εμφανίστηκαν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο της ζωής της, λίγο μετά την απώλεια της γιαγιάς της και ενώ βρισκόταν σε συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις και περιοδείες.

«Οι κρίσεις πανικού ξεκίνησαν στο δεύτερο ή τρίτο τουρ, γιατί έφυγε η γιαγιά μου από τη ζωή και ταυτόχρονα έκανα πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Οπότε, κάθε φορά που γύριζα στο ξενοδοχείο από τα live και ηρεμούσε το σώμα μου, ερχόντουσαν οι κρίσεις πανικού. Εγώ είχα τις κρίσεις πανικού, γιατί φοβόμουν πως θα πεθάνω», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να διαχειριστεί αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, αναφέροντας πως αναζήτησε βοήθεια τόσο μέσω της ψυχοθεραπείας όσο και μέσα από τη σχέση της με την πίστη.

«Οπότε ήρθα πιο κοντά με την πίστη μου, μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο. Οπότε μου δώσαν δύο-τρία πραγματάκια, μου ξεκλείδωσαν το μυαλό. Οπότε πλέον, όταν έρχεται, γιατί ακόμα έρχεται, ξέρω να το αντιμετωπίσω. Το πιο σημαντικό είναι να παίρνω κάτι κρύο και να το βάζω στο χέρι μου», ανέφερε.

Η ίδια διευκρίνισε επίσης ότι η σύνδεσή της με την πίστη δεν εκφράζεται απαραίτητα μέσα από τη συχνή παρουσία στην εκκλησία, αλλά κυρίως μέσα από την προσωπική της σχέση με την πίστη και την επικοινωνία με τον πνευματικό της.

«Δεν είναι ότι πηγαίνω στην εκκλησία. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η επαφή που εγώ μπορώ να έχω με την πίστη μου και με τον πνευματικό μου. Νιώθω ηρεμία όταν έρχομαι με τον πνευματικό μου. Πολλή ηρεμία», είπε κλείνοντας.