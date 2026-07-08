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Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καλοκαιρινής της περιοδείας χάρισε η Νατάσα Θεοδωρίδου στη συναυλία που έδωσε το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσος, όπου καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε στη συνέχεια με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, ένα ιδιαίτερα φορτισμένο στιγμιότυπο από τη βραδιά, το οποίο συγκίνησε τόσο την ίδια όσο και τους θεατές που βρέθηκαν στη συναυλία.

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Η συγκινητική αναφορά στη Μαρινέλλα

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Νατάσα Θεοδωρίδου διέκοψε για λίγο το μουσικό πρόγραμμα προκειμένου να μιλήσει για την αείμνηστη Μαρινέλλα, αποτίοντας φόρο τιμής στη σπουδαία ερμηνεύτρια.

«Θέλω να δείτε ποιος ήταν ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Έβλεπα πάντα τη Μαρινέλλα και έλεγα “Πω πω… πόσο λαμπερή, πόσο όμορφη! Τι ωραία που θα είναι αν είμαι κι εγώ κάπως έτσι, αν ποτέ κάνω ένα βήμα παραπάνω από τη Θεσσαλονίκη και βρεθώ στην Αθήνα και αρχίσω να τραγουδάω. Αποφασίσαμε να τραγουδήσουμε μαζί, έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα και δεν το πίστευα”, εξομολογήθηκε η ερμηνεύτρια.

Σε ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε ακόμη ότι η αξέχαστη ερμηνεύτρια ήταν εκείνη που της έμαθε να χορεύει τανγκό. Στη συνέχεια, εμφανώς συγκινημένη, ερμήνευσε με τρεμάμενη φωνή το τραγούδι «Καμία Φορά», χαρίζοντας στο κοινό μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.