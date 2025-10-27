Υπάρχει κάτι σχεδόν μαγικό στο να μαγειρεύεις γύρω από τη φωτιά. Εκεί όπου το φαγητό γίνεται εμπειρία, οι γεύσεις αποκτούν χαρακτήρα και ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Δεν έχει σημασία αν είσαι επαγγελματίας της κουζίνας ή απλώς κάποιος που αγαπά να δημιουργεί, γιατί αυτό που μετράει είναι η στιγμή: από την πρώτη φλόγα και το άρωμα που γεμίζει τον αέρα, μέχρι την αίσθηση πως φτιάχνεις κάτι δικό σου, από το μηδέν.

Κάπως έτσι γεννήθηκε το Weber Grill Academy, ένα premium masterclass που δεν θυμίζει σε τίποτα τα κλασικά μαθήματα μαγειρικής. Εδώ μιλάμε για μια αποκλειστική ιδιωτική εμπειρία γύρω από τη φωτιά, σχεδιασμένη για όσους θέλουν να αποδράσουν από την καθημερινότητα, να μάθουν τα μυστικά του αυθεντικού grilling και – το κυριότερο – να απολαύσουν τη διαδικασία μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος.

Εδώ, ο καπνός, οι γεύσεις και ο ρυθμός της φωτιάς είναι ο απόλυτος οδηγός. Και στο τέλος, κάθε συμμετέχων φεύγει με μια εμπειρία που θα θυμάται για πολύ καιρό.

Μάθε περισσότερα εδώ!

Γιατί το Grill Academy της Weber είναι κάτι περισσότερο από μάθημα ψησίματος

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Μαρούσι, το Weber Grill Academy σε προσκαλεί σε μια premium, ιδιωτική εμπειρία που έχει σχεδιαστεί για να σε βγάλει από την καθημερινότητα και να σε βάλει σε έναν κόσμο γεμάτο γεύσεις, creativity και socialising.

Εδώ, η φωτιά είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο ανακαλύπτεις την τέχνη του αυθεντικού grilling, του “Weber way”, μια ολόκληρη φιλοσοφία που βασίζεται στον απόλυτο έλεγχο της φωτιάς, τη λεπτομέρεια και τον σεβασμό στην πρώτη ύλη. Με τη βοήθεια του chef Γιώργου Τσούλη, του έμπειρου Grill Master, μαθαίνεις βήμα-βήμα πώς να μετατρέπεις τα κορυφαία υλικά σε εμπειρίες γεύσης: από μια Tomahawk που ψήνεται τέλεια, μέχρι λαχταριστά γλυκά που δεν φανταζόσουν ότι μπορούν να γίνουν πάνω σε grill.

https://www.instagram.com/p/DDm71sMuNhF

Κι όμως, το πραγματικό “μυστικό” δεν βρίσκεται στη συνταγή, αλλά στη στιγμή: εκεί που μαγειρεύεις με την παρέα σου, γελάς, δοκιμάζεις, δημιουργείς και στο τέλος κάθεστε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι για να απολαύσετε ό,τι φτιάξατε.

5+1 λόγοι για να ζήσεις την εμπειρία του Weber Grill Academy

1. Γιατί δεν είναι ένα απλό μάθημα μαγειρικής

Είναι μια premium εμπειρία που σε βάζει κυριολεκτικά μέσα στη δράση. Με ποδιά, γάντια και καλή διάθεση, γίνεσαι κομμάτι της κουζίνας, μαθαίνοντας πώς η φωτιά μετατρέπει τα πιο απλά υλικά σε κάτι εξαιρετικό. Κάθε μάθημα είναι διαφορετικό με θεματικές, εποχικά υλικά και πιάτα που θυμίζουν fine dining, αλλά φτιαγμένα από σένα.

2. Γιατί είναι μια εμπειρία που απολαμβάνεις με παρέα

Το Weber Grill Academy έχει σχεδιαστεί για να βιώνεται μαζί με φίλους, συνεργάτες ή οικογένεια. Δεν πρόκειται για μια “τάξη”, αλλά για ένα ομαδικό ταξίδι γεύσης, όπου συνεργάζεστε, γελάτε, μαγειρεύετε και στο τέλος καθόσαστε όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι.

3. Γιατί δίπλα σου έχεις τον Γιώργο Τσούλη, έναν από τους πιο γνωστούς Έλληνες σεφ

Στο Weber Grill Academy, δεν σε καθοδηγεί απλώς ένας Grill Master, σε μυεί ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την προσιτή και δημιουργική μαγειρική στην Ελλάδα. Ο chef Γιώργος Τσούλης σου δείχνει βήμα-βήμα πώς να μετατρέπεις το ψήσιμο σε εμπειρία: από το σωστό χειρισμό της φωτιάς, μέχρι τις τεχνικές που κάνουν ένα απλό κομμάτι κρέας να αποκτά γεύση fine dining. Ο ίδιος μεταδίδει τη γνώση του με φυσικότητα, χιούμορ και πάθος, ακριβώς όπως θα το έκανε στην κουζίνα του σπιτιού του.

Κλείσε τη θέση σου στο σεμινάριο εδώ!

4. Γιατί το φαγητό είναι μόνο η αρχή

Αυτό που μένει δεν είναι μόνο η γεύση, αλλά η εμπειρία. Από τη στιγμή που ανάβει η φωτιά, μέχρι το τελευταίο ποτήρι κρασί στο τέλος, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα ιδιωτικό, premium gathering, σχεδιασμένο για να αποδράσεις, να χαλαρώσεις και να ξαναθυμηθείς γιατί αγαπάς τη μαγειρική.

5. Γιατί στο τέλος το αποτέλεσμα σε δικαιώνει

Η απόλαυση κορυφώνεται όταν κάθεσαι στο τραπέζι και δοκιμάζεις ό,τι έφτιαξες. Με κρασί, καλή μουσική και τους ανθρώπους που συνεργάστηκες για αυτό το δημιουργικό αποτέλεσμα, συμμετέχεις σε ένα exclusive dinner που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Είναι η πιο όμορφη επιβράβευση μετά από ώρες δημιουργίας.

https://www.instagram.com/p/DPV-K-9CNal

6. Γιατί Weber σημαίνει ποιότητα

Κάθε μάθημα πραγματοποιείται με τη βοήθεια των κορυφαίων ψησταριών της Weber, που φημίζονται παγκοσμίως για την καινοτομία και την απόδοσή τους. Από κάρβουνο μέχρι ηλεκτρική, μαθαίνεις πώς να αξιοποιείς κάθε εργαλείο για το μέγιστο αποτέλεσμα, είτε πρόκειται για steak, είτε για ψάρι, είτε για γλυκό.

Κάθε εμπειρία στο Weber Grill Academy είναι μια μικρή γιορτή γύρω από τη φωτιά. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας, μόνο να έχεις διάθεση να δοκιμάσεις, να μάθεις και να απολαύσεις. Είναι ο δικός σου χρόνος, ο δικός σου χώρος και στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει δεν είναι απλώς η γεύση, αλλά η εμπειρία του να τη μοιράζεσαι.

More Info:

Ημέρες: Τρίτη και Πέμπτη

Ώρα: 18:00 – 22:00

Διεύθυνση: Πεντέλης 25, Μαρούσι

Για να κλείσεις τη θέση σου στο Grill Academy, πάτησε εδώ

