Η συγκεκριμένη συνταγή ίσως είναι η πιο διάσημη της Marcella Hazan, της συγγραφέως βιβλίων μαγειρικής, η οποία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί μαγειρεύουν ιταλικό φαγητό. Ωστόσο, δεν είναι παρά μία από τις πιο απλές σάλτσες που μπορούμε να ετοιμάσουμε στην κουζίνα μας. Χρησιμοποιούμε φρέσκιες ντομάτες και δεν φοβόμαστε το βούτυρο, καθώς είναι το υλικό που χαρίζει στη σάλτσα απαράμιλλη βελούδινη και πλούσια υφή.

Υλικά

–2 φλιτζάνια ντομάτες, μαζί με τον χυμό τους (για παράδειγμα, μια κονσέρβα 800 γρ. με ολόκληρες αποφλοιωμένες ντομάτες)

-5 κουταλιές της σούπας βούτυρο

-1 κρεμμύδι, καθαρισμένο και κομμένο στη μέση

–Αλάτι

Εκτέλεση

Βήμα 1

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τις ντομάτες με τον χυμό τους, το βούτυρο και τα μισά κρεμμύδια. Προσθέτουμε μία-δύο πρέζες αλάτι.

Βήμα 2

Τοποθετούμε σε μέτρια φωτιά και αφήνουμε να πάρει βράση. Μαγειρεύουμε χωρίς καπάκι για περίπου 45 λεπτά. Ανακατεύουμε περιστασιακά, λειώνοντας με το κουτάλι τυχόν μεγάλα κομμάτια ντομάτας. Προσθέτουμε κι άλλο αλάτι αν χρειάζεται.

Advertisement

Βήμα 3

Αφαιρούμε το κρεμμύδι προτού ανακατέψουμε τη σάλτσα με τα ζυμαρικά. Η συνταγή αυτή δίνει ποσότητα σάλτσας αρκετή για ένα πακέτο (περίπου 450 γρ.) ζυμαρικών.

Το μόνο που μένει, είναι να συνοδεύσουμε το πιάτο μας με ένα ποτήρι λευκό κρασί.

Με πληροφορίες από The New York Times

Advertisement