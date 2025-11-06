Το στρες δεν είναι μόνο στο μυαλό μας, καθώς αποτελεί μια εμπειρία η οποία επηρεάζει ολόκληρο τον ογανισμό. Όταν αισθανόμαστε πίεση, ενεργοποιείται κάθε βασικό μας σύστημα, γι’ αυτό και βιώνουμε τόσο διαφορετικά σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα.

Ενώ το οξύ στρες –όπως το να ξεχάσουμε τα κλειδιά μας ή να ετοιμαζόμαστε για μια σημαντική παρουσίαση– είναι φυσιολογικό και συχνά αναπόφευκτο, το χρόνιο στρες μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την υγεία μας.

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τις συνηθισμένες σωματικές επιπτώσεις του άγχους, όπως τα πεπτικά προβλήματα, τους πονοκεφάλους ή την ταχυκαρδία. Ωστόσο, υπάρχουν και επιδράσεις που δεν είναι τόσο εμφανείς.

Για να κατανοήσουμε αυτή τη σύνδεση, ειδικοί διατροφολόγοι εξηγούν πώς το στρες επηρεάζει το σάκχαρό μας, προτείνοντας παράλληλα και πρακτικούς τρόπους για να διαχειριστούμε και τα δύο.

Τρεις τρόποι με τους οποίους το στρες επηρεάζει το σάκχαρό μας

1. Ενεργοποιεί ορμόνες που αυξάνουν το σάκχαρο

Το πρόβλημα είναι ότι η φυσική μας αντίδραση στο στρες δεν έχει εξελιχθεί με τον ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Έτσι, ο οργανισμός μας αντιδρά στο άγχος μιας προθεσμίας στη δουλειά όπως θα αντιδρούσε αν μας κυνηγούσε ένας θηρευτής.

Αυτή η λεγόμενη αντίδραση «μάχης ή φυγής» προκαλεί την έκκριση μεγάλων ποσοτήτων ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη. Καθώς αυτές οι ορμόνες πλημμυρίζουν τον οργανισμό μας, ανεβάζουν το σάκχαρο στο αίμα και δυσκολεύουν την ινσουλίνη να κάνει σωστά τη δουλειά της.

Κάτι τέτοιο δεν είναι ανησυχητικό όταν συμβαίνει περιστασιακά, αλλά όταν το στρες γίνεται χρόνια κατάσταση και οι αυξήσεις αυτών των ορμονών είναι συχνές, μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα το σάκχαρό μας. Για παράδειγμα, «τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορούν να οδηγήσουν στη συσσώρευση σπλαχνικού λίπους γύρω από την κοιλιά, κάτι που μειώνει την ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ινσουλίνη», εξηγεί η Βαντάνα Σηθ, διαιτολόγος – διατροφολόγος και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στη φροντίδα και εκπαίδευση για τον διαβήτη.



2. Διαταράσσει τον ύπνο μας

Το στρες συχνά μας κρατά ξύπνιους τη νύχτα, κάνοντάς μας να στριφογυρίζουμε χωρίς να μπορούμε να χαλαρώσουμε. Την επόμενη μέρα αισθανόμαστε κουρασμένοι και ακόμη πιο αγχωμένοι, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που σχεδόν τρία τέταρτα των ανθρώπων δηλώνουν ότι βιώνουν συχνά.

Η έλλειψη ύπνου, όμως, επηρεάζει και το σάκχαρό μας. Ο ανεπαρκής ή κακής ποιότητας ύπνος μειώνει την ευαισθησία των κυττάρων μας στην ινσουλίνη, με αποτέλεσμα τα επίπεδα γλυκόζης να αυξάνονται. Είτε έχουμε διαβήτη είτε θέλουμε να τον προλάβουμε, είναι σημαντικό να επιδιώκουμε επτά έως εννέα ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.



3. Οδηγεί σε συναισθηματική υπερφαγία

Πολλοί από εμάς καταφεύγουμε στο φαγητό όταν είμαστε στρεσαρισμένοι. Αυτή η συνήθεια λειτουργεί σαν τρόπος παρηγοριάς, όμως συνήθως δεν επιλέγουμε υγιεινές τροφές. Τις περισσότερες φορές στρεφόμαστε σε γλυκά, αλμυρά σνακ ή τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες.

Η περιστασιακή συναισθηματική υπερφαγία είναι φυσιολογική, αλλά αν γίνει βασικός μηχανισμός αντιμετώπισης του στρες, «μπορεί να εκτοπίσει πιο θρεπτικές επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, οι οποίες βοηθούν να κρατάμε σταθερό το σάκχαρό μας», λέει διατροφολόγος, Κέιτλιν Χίπλεϊ.

Πώς μπορούμε να μειώσουμε το στρες και να ρυθμίσουμε το σάκχαρό μας

Σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται η υγεία μας, υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι να μειώσουμε το στρες και να προστατεύσουμε το σάκχαρό μας.

1. Βελτιώνουμε τον ύπνο μας

Όταν είμαστε αγχωμένοι δεν είναι εύκολο να κοιμηθούμε καλά αλλά μια σταθερή ρουτίνα χαλάρωσης πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει το σώμα μας να προετοιμαστεί για ξεκούραση. Αν δυσκολευόμαστε να φτάσουμε τις επτά έως εννέα ώρες, μπορούμε να ξεκινήσουμε πηγαίνοντας για ύπνο δεκαπέντε λεπτά νωρίτερα κάθε βράδυ. Με τον καιρό, ο οργανισμός μας θα προσαρμοστεί.

2. Κινούμαστε περισσότερο

Η σωματική δραστηριότητα είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά «αντίδοτα» στο στρες. Η άσκηση αυξάνει τις ορμόνες οι οποίες βελτιώνουν τη διάθεση, όπως οι ενδορφίνες και η σεροτονίνη, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης. Επιπλέον, βοηθά άμεσα στη ρύθμιση του σακχάρου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε έντονη γυμναστική για να δούμε οφέλη. Το περπάτημα, η γιόγκα ή η προπόνηση με βάρη είναι εξίσου αποτελεσματικά.

3. Καλλιεργούμε δημιουργικές συνήθειες

Η υπερβολική χρήση οθονών μπορεί να αυξήσει το στρες. Μπορούμε να δοκιμάσουμε δραστηριότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τις οθόνες, όπως παζλ, διάβασμα, ημερολόγιο ή ζωγραφική. Αυτές οι μικρές δημιουργικές συνήθειες μας βοηθούν να χαλαρώσουμε, να αποσυνδεθούμε από την ένταση της ημέρας και να επαναφορτίσουμε το μυαλό και το σώμα μας.

Με πληροφορίες από Eating Well

