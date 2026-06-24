Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εύη Δρούτσα αναφέρεται στη δημιουργική της πορεία στο τραγούδι και τη σημαντική συνεργασία της με τη Μαρινέλλα.

Η στιχουργός εκφράζει την αντίθεσή της στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας πως η τέχνη απαιτεί ανθρώπινη ψυχή.

Παράλληλα, η ίδια προετοιμάζει την έκδοση του αυτοβιογραφικού της βιβλίου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Άγκυρα.

Σε προσωπικό επίπεδο, η δημιουργός αποκαλύπτει τις δυσκολίες στις οικογενειακές της σχέσεις και εκφράζει μεταμέλεια για ορισμένες επιλογές του παρελθόντος.

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Κάθε πρωί περπατάει από το σπίτι της στο Su Casa που βρίσκεται στην πλατεία Νυμφών της Γλυφάδας. Καθόμαστε σε ένα αίθριο, ο ήλιος παίζει κρυφτό με τα σύννεφα και το φως έρχεται και φεύγει.

Η Εύη Δρούτσα αποκαλύπτει πόσο την είχε βοηθήσει η Μαρινέλλα τόσο στη ζωή όσο και στη δουλειά της. «Είχα ξεκινήσει να δουλεύω με τον Αλέξη Παπαδημητρίου. Τον πήρε ο Μάτσας και είπε “πες στην κοπέλα να γράψει ένα τραγούδι για τη Μαρινέλλα. Να κατεβαίνει τη σκάλα και να γίνεται χαμός. Καθόμουν στο σπίτι και σκεφτόμουν “τι δεν έχει κάνει η Μαρινέλλα; Δεν έχει τολμήσει. Και έκανα το “Τολμώ”. Από εκεί και πέρα της έκανα τρεις δίσκους και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι’ αυτό».

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Αντώνης Λουδάρος, η Μαρινέλλα, ο Κώστας Χατζής, η Σμαράγδα Καρύδη και η Εύη Δρούτσα.

«Δεν περίμενα να φύγει. Στην κηδεία είδα τη Χαρούλα Αλεξίου πόσο χάλια ήταν γιατί λίγες πριν είχαμε ζήσει την απώλεια του πρώην συζύγου της (σ.σ Αχιλλέα Θεοφίλου) και παραγωγού μου. Ενώ εκεί ήταν πιο ήρεμη- τη βοηθούσε βέβαια και ο Μάνος, ο γιος τους, μετά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα».

Νιώθει απειλή από τη σαρωτική επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης (και) στο αντικείμενό της. Η απάντησή της είναι αρνητική. «Τα μηχανήματα δεν έχουν ψυχή, το τραγούδι έχει ψυχή. Είμαι πολύ ευτυχής που άρχισα να γράφω πάλι με τη Σοφία Βόσσου για τη Μαριάννα Παπαμακαρίου που ήταν τον χειμώνα με τον Αντώνη Ρέμο. Γράφω και για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη».

Η Εύη Δρούτσα με τον Γιώργο Θεοφάνους.

Η Εύη Δρούτσα έχει βιώσει την αχαριστία περισσότερο σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο; «Σε προσωπικό. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα στη δουλειά μου. Εδώ έχουν πάρει δικό μου το τραγούδι και το έβαλαν για δικό τους. “Τραβάω λοιπόν μια κόκκινη γραμμή. Το είχε πει ο Βασίλης Καρράς και το πήρε ο Θεοφάνους και το έδωσε στη Νατάσα Θεοδωρίδου».

Πότε επικοινώνησε τελεταία φορά με τον Πασχάλη Τερζή; Γιατί δεν την αφορά η Μαρία Καρυστιανού; Γιατί δεν επικοινώνησε με την οικογένειά της όταν την έκλεψαν αλλά προτίμησε να ζητήσει βοήθεια από τον Γιώργο Λιάγκα;

Η Εύη Δρούτσα με τον Πασχάλη Τερζή και τον Χρήστο Δάντη.

«Δεν είμαι πλούσια γιατί χάρισα κάπου χρήματα. Έχω κλάψει πάρα πολύ στη ζωή μου. Τώρα είμαι μόνη μου. Έχω δύο φίλους gay. Είναι όλοι καλά παιδιά και δοτικοί. Δεν τους έχουν μετρήσει σωστά.

Εύη Δρούτσα: «Μετανιώνω για πάρα πολλά»

«Δεν θυμάμαι αν έχω ξεχάσει». Αυτός είναι ο τίτλος του αυτοβιογραφικού βιβλίου που έχει σχεδόν ολοκληρώσει και θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις Εκδόσεις Άγκυρα. Γιατί η Εύη Δρούτσα ισχυρίζεται σήμερα ότι ένιωσε «απελπισία» όταν έγινε μητέρα; «Τυχαία έμεινα έγκυος, με έναν άνθρωπο που είχα πάει μόνο ένα βράδυ. Είχε πάει 5 κιλά η κοιλιά μου, πήγα στον μπαμπά μου και του είπα “πάμε να το ρίξουμε”. Δεν πέφτει μας είπαν. Και έτσι έκανα την κόρη μου».

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Τι θα άλλαζε αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω; «Μετανιώνω για πάρα πολλά. Καταρχάς δεν θα είχα κάνει παιδί». Καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι οι σχέσεις της με την κόρη της, Μαργαρίτα, εδώ και λίγα χρόνια έχουν παγώσει και πώς πίσω από τις λέξεις της Εύης Δρούτσα κρύβεται μια βαθιά πληγή. Σίγουρα όμως σε κάθε οικογενειακή διένεξη υπάρχουν δύο πλευρές και η κόρη της, που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον καλλιτεχνικό χώρο, δεν έχει μιλήσει γι’ αυτό μέχρι σήμερα.

Η Εύη Δρούτσα με την κόρη της, Μαργαρίτα.

«Είμαι πάρα πολλά χρόνια μόνη μου. 30-40. Για να έχω σύντροφο πρέπει να θαυμάζω αυτό κάνει και να το αποδέχεται αποκαλύπτει η Εύη Δρούτσα. «Υπήρχε ένας άντρας που μου έκανε εκπλήξεις, παίζαμε. Αλλά υπήρχε και ο Θεοφάνους» χωρίς να θέλει να επεκταθεί περισσότερο.

Ποιο τραγούδι της θα αφιέρωνε στην ίδια; «Αυτό που έγραψα για μένα. “Ο δικός μου ο δρόμος”. Ακόμα το ακούω και κλαίω».

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