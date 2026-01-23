«Μου τα πήραν όλα. Ούτε ρολόι έχω να φορέσω, περιμένω τώρα να με πάει στην αστυνομία μία δημοσιογράφος από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα». Η Εύη Δρούτσα απάντησε σχεδόν κλαμένη, χωρίς να κρύβει την απόγνωσή της μετά τη μεγάλη απάτη που της έστησαν επιτήδειοι παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, εκματελλευόμενοι τις καταστροφές που προκάλεσε η προχτεσινή θεομηνία στην περιοχή της Γλυφάδας όπου βρίσκεται το διαμέρισμά της.

«Με παίρνει μία κυρία και μου λέει ότι αυτή τη στιγμή, εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στο σκοτάδι τέσσερις μέρες. Λέω “τι θέλετε να κάνω;”» αποκάλυψε η γνωστή στιχουργος στο «Πρωινό».« Μέσα σ’ όλα που μου είπε, πρώτα απ’ όλα, μου χάλασε ο φούρνος. Μου χάλασε το πλυντήριο. Δεν ξέρω γιατί, τι κάνανε και μου χαλάσαν όλα αυτά.

Μετά μου λέει “βγάλε από πάνω σου ό,τι έχεις και βάλε τα σε ασημόχαρτο Ό,τι χρυσαφικό έχεις και όσα χρήματα έχεις. Ξέρεις κάτι, τα χρήματα επάνω έχουν μία γραμμή ασημένια”. Λέω “το ξέρω”. “Αυτή η ασημένια γραμμή όμως εμποδίζει τη ΔΕΗ”, μου λέει», περιέγραψε η Εύη Δρούτσα.

«Λέω “δεν θα σου πω πόσα χρήματα έχω”. Καλά, καλά, δεν ξέρω κι εγώ, χθες πληρώθηκα απ’ την πνευματική ιδιοκτησία. Αφού πέρασε κάποια ώρα και με τυραννούσε “πάρε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο”. Μου λέει μετά “πάρε τον σκύλο σου στο χέρι, αλλά βάλ’ τα όλα αυτά σε ένα ασημόχαρτο, τα ρολόγια μου, τα χρυσαφικά, τα ασημικά, τα λεφτά”. Λέω “μα έχω ένα πορτοφόλι”. “Και το πορτοφόλι”, λέει», συμπλήρωσε η Εύη Δρούτσα.

«Είχα πληρωθεί και είχα και λεφτά μέσα, κάποια λεφτά, είχα γύρω στις 22.000 ευρώ. Τα έβγαλα έξω στο χαλάκι, στο ασημόχαρτο ήταν. Μου λέει εκείνη σε μια στιγμή “ωραία τώρα τελειώσαμε”, αφού άναψα κι έσβησα τα φώτα, “τώρα άνοιξε την πόρτα”. Ανοίγω την πόρτα και της λέω δεν έχει τίποτα. Έχουν εξαφανιστεί όλα. “Θα έρθουν” λέει “σε μία ώρα, θα είναι εκεί”. Πώς λέω “το φάντασμα θα τα φέρει;” “Θα το δεις” μου λέει, “σε μία ώρα θα είναι εκεί”» αποκάλυψε η Εύη Δρούτσα που ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πως έπεσε τόσο εύκολα θύμα απατεώνων.

Εύη Δρούτσα: «Δεν έχει καμία επαφή με την κόρη της»

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι μόλις η Εύη Δρούτσα διαπίστωσε ότι έχει πέσει θύμα απάτης, δεν επικοινώνησε με τα συγγενικά της πρόσωπα, αλλά με τον Πάνο Κατσαρίδη. «Είμαι ολομόναχη» είπε τόσο στον τηλεοπτικό αέρα όσο και στην τηλεφωνική μας συνομιλία, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, τα τελευταία χρόνια δεν έχει καμία επαφή με την κόρη της Μαργαρίτα, για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, καθώς καμία από τις δύο δεν έχει θελήσει να τοποθετηθεί δημόσια για το τι μπορεί να έχει συμβεί ανάμεσά τους.

Η Εύη Δρούτσα με τη μοναχοκόρη της, Μαργαρίτα, το 2011.

Σύμφωνα με φιλικό της πρόσωπο, η πιο μεγάλη στεναχώρα της Εύης Δρούτσα είναι που δεν μπόρεσε αυτά τα χρόνια να χαρεί το μοναδικό της εγγόνι, τη Σεσίλια, που είναι πλέον 13 ετών και πρόσφατα συμμετείχε ως ηθοποιός στο μιούζικαλ Annie του θεάτρου Παλλάς, στο οποίο εργάζεται μάλιστα η μητέρα της.