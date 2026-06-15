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Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Σεπτέμβριο, ορίζει φυσικά κανόνες όχι μόνο για τα οχήματα αλλά και για τους πεζούς, και οι παραβιασεις αυτών επιφέρουην ποινές. ι μόνο για τα οχήματα αλλά και για τους πεζούς, με τους παραβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 σχετικα με τη φωτεινή σηματοδότηση για τους πεζούς, ορίζεται πως αυτοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις αυτώ εκτός εάν η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από τροχονόμους.

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Οι πεζοί μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα όταν το φανάρι έχει σταθερό πράσινο φως με σύμβολο ατόμου που βαδίζει. Σε περίπτωση που το πράσσινο φως με σύμβολο ατόμου που βαδίζει αναβοσβήνει μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα με ιδιαίτερη προσοχή.

Απαγορεύεται να διασχίσουν το οδόστρωμα αν το φανάρι έχει σταθερό ερυθρό φως με σύμβολο ατόμου σε στάση. H παράβαση του παρόντος κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Αν ο πεζός καταληφθεί στη διάβαση από την κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη του (με το σύμβολο του ατόμου σε στάση), δικαιούται να συνεχίσει την πορεία του προς την απέναντι πλευρά της οδού. Γενικότεροι κανόνες κυκλοφορίας πεζών περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 42 του ΚΟΚ.