Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κύμα οργής προκαλεί ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από τη Ρόδο, στο οποίο απεικονίζεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο να σέρνει δύο γαϊδουράκια, τα οποία ήταν δεμένα πάνω στο όχημα με σχοινιά.

Βίντεο-σοκ με οδηγό να σέρνει δύο γαϊδουράκια πίσω από αγροτικό

Στο οπτικό υλικό, τα δύο άτυχα ζώα φαίνονται να αγωνίζονται να ακολουθήσουν την πορεία του οχήματος, προβάλλοντας αντίσταση και δυσκολευόμενα να κρατηθούν στα πόδια τους.

Advertisement

Advertisement

Το απαράδεκτο περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Ψίνθου και αποτυπώθηκε από κάτοικο της περιοχής, ενώ στη συνέχεια το βίντεο αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του Κυνοκομείου Ρόδου.

Πολίτες ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος και να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και το υλικό αναμένεται να αξιοποιηθεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης.