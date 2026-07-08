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Μια σπάνια ανακάλυψη περίμενε έναν Κρητικό παραγωγό στο Νέο Χωριό του Δήμου Αποκόρωνα στα Χανιά, καθώς έβγαλε από το χωράφι του μια πατάτα γίγας που ζυγίζει 6.150 κιλά. Το εντυπωσιακό εύρημα, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα μεγέθη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, ενώ ο ιδιοκτήτης της εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει μια θέση στο Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες.

Σύμφωνα με το apokoronaslife.gr, η συγκομιδή της συγκεκριμένης πατάτας έγινε κατά τη διάρκεια των τακτικών αγροτικών εργασιών του παραγωγού στην περιοχή του Αποκόρωνα. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η διαδικασία εκταφής απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μην υποστεί ζημιά το ασυνήθιστο αυτό προϊόν.

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Η ζυγαριά επιβεβαίωσε το μέγεθος-έκπληξη, καταγράφοντας το βάρος των 6 κιλών και 150 γραμμαρίων. Η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη φημίζεται για την ποιότητά της, ωστόσο τέτοια μεγέθη αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για τα δεδομένα του νησιού.

Προς το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες;

Το μέγεθος του συγκεκριμένου βολβού είναι τόσο μεγάλο που καθιστά αδύνατο το μαγείρεμά του με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ εκτιμάται ότι η ποσότητά του επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών ενός μεγάλου τραπεζιού.

Οι τοπικοί φορείς και οι συγχωριανοί του παραγωγού τον παροτρύνουν ήδη να καταθέσει επίσημη αίτηση για το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Αν και η διαδικασία πιστοποίησης είναι αυστηρή, η συγκεκριμένη πατάτα γίγας Αποκόρωνας συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για μια διεθνή διάκριση. Το πραγματικό επίσημο ρεκόρ παραμένει από τον Σεπτέμβριο του 2011 σε μια πατάτα από το Νότιγχαμσαϊρ της Αγγλίας που ζυγίζει 4.98 κιλά