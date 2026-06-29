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Σε μία προκλητική κίνηση που προσπαθεί να διαγράψει την ιστορική μνήμη και αλήθεια προχώρησαν διοργανωτές εκδήλωσης στην Τουρκία, καθώς παρουσίασαν ως «τουρκικό παραδοσιακό χορό» έναν ποντιακό χορό.

H Τουρκία «βάφτισε» τουρκικό ποντιακό χορό

Στην εκδήλωση καταρρίφθηκε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη συμμετοχή σε παραδοσιακό χορό και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην εκδήλωση.

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«Είναι μεγάλη μου χαρά να ανακοινώσω επίσημα ότι η Τουρκική Ομοσπονδία Χορού είναι ο νέος κάτοχος του τίτλου των Ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο τουρκικό παραδοσιακό χορό», είπε ο εκπρόσωπος των Ρεκόρ Γκίνες όταν έκανε γνωστό το αποτέλεσμα.

Τα τουρκικά μέσα παρουσίασαν την εκδήλωση ως σημαντική πολιτιστική επιτυχία, ενώ οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τον χορό που εκτελέστηκε ως μέρος της τουρκικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.