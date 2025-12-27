Σε μία πρωτοφανή αποκάλυψη προχώρησε ο διάσημος ηθοποιός, Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega και μίλησε για τη δικαστική διαμάχη του με μία θαυμάστρια.

Συγκεκριμένα ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε πως η συγκεκριμένη γυναίκα του είχε στείλει γλάστρα μέσα στην οποία είχε βάλει κοριό.

«Έχω ζήσει ακραία εκδήλωση θαυμασμού από θαυμάστρια γιατί είμαστε στα δικαστήρια. Ήταν κάτι όντως πολύ ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μια γλάστρα, που ευτυχώς μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Περιγράφοντας το περιστατικό, σημείωσε πως «ήμουν με τον κολλητό μου και δυο φίλους μας στο σπίτι. Τότε μετακόμιζα και είχα νοικιάσει ένα Rbnb γιατί έβαφα το σπίτι. Όταν με πήραν από το ανθοπωλείο έδωσα τη διεύθυνση του σπιτιού που έμενα του Rbnb. Και τον βρήκε ο γάτος γιατί τα γατιά ακούνε σε άλλες συχνότητες», συνέχισε.

«Φώναξα την αστυνομία, ενημέρωσα και τη δικηγόρο μου. Μου είπαν ότι το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 100-150 μέτρα, άρα ήταν κάπου κοντά. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα άσχημα. Έμαθα ποιος άνθρωπος ήταν. Είχε έρθει δυο φορές στο θέατρο, με προσέγγισε με επαγγελματικό πρόσχημα και είναι και στέλεχος εταιρείας. Δε με νοιάζει το κίνητρο σε όλο αυτό», κατέληξε.