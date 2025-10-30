Η απώλεια βάρους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν καταναλώνουμε λιγότερες θερμίδες από όσες καίμε ωστόσο, η μείωση της πρόσληψης επεξεργασμένων υδατανθράκων επίσης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Πρόκειται, βέβαια, για μια «γκρίζα ζώνη», όπως εξηγεί η Μπέθαν Κράους, αθλητική διατροφολόγος στο Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο. Η ίδια δεν θα συμβούλευε τους αθλητές με τους οποίους συνεργάζεται να κόψουν εντελώς τους υδατάνθρακες δηλαδή τρόφιμα όπως ψωμί, δημητριακά, πατάτες και γλυκά.

«Ωστόσο», λέει, «η μείωση της πρόσληψης υδατανθράκων μπορεί να είναι ευεργετική για την απώλεια βάρους, εφόσον μπορούμε να ρυθμίσουμε τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη».

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το πετύχουμε αυτό, όπως με περισσότερη άσκηση, λιγότερη κατανάλωση τροφής, ή με την επιλογή τροφών χαμηλότερων σε θερμίδες.

Το να περιορίσουμε μέρος των υδατανθράκων μπορεί να είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουμε αυτό το έλλειμμα θερμίδων, τονίζει η Κράους.

Όχι επειδή οι υδατάνθρακες είναι από τη φύση τους «παχυντικοί», αλλά επειδή άλλα μακροθρεπτικά συστατικά όπως οι φυτικές ίνες, οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά είναι συνήθως πιο χορταστικά.

«Αν επενδύσουμε περισσότερες από τις ‘θερμιδικές μας μονάδες’ σε τέτοιες τροφές, νιώθουμε πιο χορτάτοι για περισσότερη ώρα», εξηγεί η Κράους.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν μιλάμε για επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως το λευκό ψωμί και τα γλυκά, τα οποία χωνεύονται πολύ γρήγορα. Μπορεί να είναι χρήσιμα ως σνακ πριν από την προπόνηση, αλλά όχι τόσο ωφέλιμα ως κύρια πηγή υδατανθράκων.

Αντίθετα, η Κράους,προτείνει να προτιμάμε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες στα γεύματα μας όπως το καστανό ρύζι και το ψωμί ολικής άλεσης καθώς απελευθερώνουν την ενέργεια πιο αργά και διατηρούν τον κορεσμό για περισσότερη ώρα.

«Θα νιώσουμε πολύ καλύτερα αν επιλέξουμε ένα ισορροπημένο γεύμα, πλούσιο σε πρωτεΐνες, με λαχανικά και υγιεινά λιπαρά», λέει η Κράους. «Είναι μια πολύ καλύτερη “επένδυση” των θερμίδων μας».

Η Κράους συστήνει να καταναλώνουμε περισσότερους υδατάνθρακες τις ημέρες που γυμναζόμαστε: «Μειώνει τον κίνδυνο ασθένειας και τραυματισμού και βοηθά στην προσαρμογή του οργανισμού στην άσκηση».

Τις ημέρες ξεκούρασης ή όταν είμαστε λιγότερο δραστήριοι, η μείωση της πρόσληψης υδατανθράκων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συνολικής πρόσληψης ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουμε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης για την αποκατάσταση των μυών, καθώς και άφθονα φρούτα και λαχανικά για τις απαραίτητες βιταμίνες, τις φυτικές ίνες και τα αντιοξειδωτικά.

Με πληροφορίες από theguardian.com

