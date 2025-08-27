Η διατήρηση υπό έλεγχο ενός μόνο αμινοξέος μπορεί να είναι καθοριστική για την απώλεια βάρους, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη.

Οι ερευνητές προσπάθησαν να εξηγήσουν γιατί η μείωση θερμίδων οδηγεί συνήθως σε απώλεια κιλών. Βρήκαν ότι το αμινοξύ κυστεΐνη παίζει σημαντικό ρόλο: όταν τα επίπεδά του μειώνονται, το σώμα μετατρέπει το «λευκό» λίπος που αποθηκεύεται σε «καφέ» λίπος, το οποίο καίει ενέργεια και παράγει θερμότητα.

«Αυτό δείχνει ότι μελλοντικές στρατηγικές απώλειας βάρους ίσως δεν χρειάζεται να βασίζονται μόνο στον περιορισμό θερμίδων», λέει ο Krisztian Stadler από το Pennington Biomedical Research Center.

Αυτό σημαίνει ότι μια ελεγχόμενη διατροφή μπορεί να είναι αποτελεσματική στρατηγική απώλειας βάρους, κυρίως επειδή μειώνει την κυστεΐνη – η οποία βρίσκεται σε πολλές πρωτεϊνούχες τροφές – και ότι ο απλός υπολογισμός θερμίδων ίσως δεν αποτελεί τη βέλτιστη λύση.

Για να ελέγξουν αυτήν την ιδέα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν πείραμα με ποντίκια που δεν μπορούσαν να παράγουν τη δική τους κυστεΐνη. Σε σχέση με ποντίκια που είχαν αυτήν τη δυνατότητα, τα ζώα παρουσίασαν εντυπωσιακή απώλεια βάρους, της τάξης του 25–30%, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, όταν δεν λάμβαναν κυστεΐνη μέσω της διατροφής τους.

Credit: Lee et al., Nat. Metab., 2025

Αν και η μελέτη δεν περιελάμβανε ανθρώπους, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 238 άτομα που είχαν συμμετάσχει σε πρόγραμμα μείωσης θερμίδων. Τα στοιχεία έδειξαν ότι αυτά τα άτομα είχαν λιγότερη κυστεΐνη στον λιπώδη ιστό τους, γεγονός που υποδηλώνει σύνδεση ανάμεσα στην κατανάλωση θερμίδων και στην κυστεΐνη και στους ανθρώπους.

Υπάρχει πιθανότητα η κυστεΐνη να αποτελέσει μελλοντικά στόχο για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις στον μεταβολισμό, αν και αυτή η προσέγγιση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Ο αποκλεισμός της κυστεΐνης προκάλεσε επικίνδυνη απώλεια βάρους στα ποντίκια – παρόλο που το βάρος επανήλθε όταν αποκαταστάθηκαν τα επίπεδα της κυστεΐνης. Είναι γνωστό, όμως, ότι το αμινοξύ είναι απαραίτητο και για άλλες βασικές μεταβολικές λειτουργίες του οργανισμού.

«Πέρα από τη δραματική απώλεια βάρους και την αύξηση της καύσης λίπους που προκύπτει από την έλλειψη κυστεΐνης, το αμινοξύ αυτό είναι επίσης κεντρικό για τη διατήρηση της οξειδοαναγωγικής ισορροπίας στο σώμα», εξηγεί ο Stadler.

Το δύσκολο είναι ότι το σώμα μας λειτουργεί σαν ένα πολύπλοκο και λεπτορυθμισμένο σύστημα: πολλοί διαφορετικοί παράγοντες επηρεάζουν την αύξηση ή την απώλεια βάρους, και όταν μια διαδικασία διαταράσσεται, επηρεάζονται συχνά και πολλές άλλες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature Metabolism

Πηγή: Science alert

