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Οι φοιτητές καταγγέλλουν εκατοντάδες προσαγωγές και τη σύλληψη περίπου εκατό ατόμων, ζητώντας παράλληλα αποζημιώσεις για τις οικογένειες των μαθητών που οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία λόγω των ακυρώσεων στις εξετάσεις.

Το κίνημα, που ιδρύθηκε τον περασμένο Μάιο ως απάντηση σε προσβλητικά σχόλια δικαστή, είχε ήδη επιτύχει την παραίτηση του Υπουργού Παιδείας υπό την πίεση των μαζικών διαδηλώσεων.

Οι διαδηλωτές απαιτούν απόσυρση των κατηγοριών, δημόσια συγγνώμη από τις αστυνομικές αρχές για την καταστολή των συγκεντρώσεων και συνολικές μεταρρυθμίσεις στο εξεταστικό σύστημα της χώρας.

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Το φοιτητικό «κίνημα της κατσαρίδας» στην Ινδία απειλεί με επανέναρξη των μαζικών κινητοποιήσεων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αθετεί τη δέσμευσή της για παύση των διώξεων εναντίον των διαδηλωτών. Οι διαμαρτυρίες είχαν ήδη οδηγήσει στην παραίτηση του Υπουργού Παιδείας, Νταρμέντρα Πραντάν, υπό το βάρος των έντονων πιέσεων.

Οι φοιτητές απειλούν με νέες κινητοποιήσεις

Δικογραφίες έχουν σχηματιστεί εναντίον φοιτητών στο Δελχί, το Ασάμ, τη Δυτική Βεγγάλη και το Μπιχάρ — όλες πολιτείες στις οποίες κυβερνά το κόμμα Bharatiya Janata του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν ότι εκατοντάδες φοιτητές προσήχθησαν από τις αστυνομικές αρχές. Ειδικότερα, περίπου 100 άτομα έχουν συλληφθεί, πολλοί εκ των οποίων αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που δεν επιδέχονται εγγύηση.

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Οι υποστηρικτές του «κόμματος της κατσαρίδας» είχαν συμφωνήσει να μην προχωρήσουν σε νέες διαδηλώσεις το Σάββατο, αλλά λόγω της ασυμφωνίας με την κυβέρνηση, απειλούν ότι θα βγουν ξανά στους δρόμους.

«Εάν η κυβέρνηση δεν τηρήσει τη συμφωνία και δεν απελευθερώσει όλους όσοι έχουν προσαχθεί ή συλληφθεί, θα αναγκαστούμε να επαναλάβουμε τις διαμαρτυρίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του CJP, Ασουτός Ράνκα.

Τη Δευτέρα, η Νέχα Μπόρα, κεντρική φυσιογνωμία του κινήματος, μετέβη στο Μπιχάρ προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στις τοπικές αρχές για την απόσυρση των κατηγοριών εναντίον των διαδηλωτών.

India's "Cockroach" youth group says it will continue protesting until demands are met, despite brutal crackdown on demonstrators, mostly students who are demanding resignation of education minister over exam paper leaks. Smita Sharma has more pic.twitter.com/peYwn91cPP — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 22, 2026

Στη Δυτική Βεγγάλη, όπου το κόμμα του Μόντι έχει την εξουσία, ο σκληροπυρηνικός επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Σουβέντου Αντικάρι, άφησε αιχμές ότι το σύνολο των διαδηλωτών της περασμένης εβδομάδας ήταν Μουσουλμάνοι. Σε πολλούς συμμετέχοντες ασκήθηκαν διώξεις βάσει ενός νέου, αυστηρού πολιτειακού νόμου.

Το νεανικό κίνημα έχει προσελκύσει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Μάιο, όταν ιδρύθηκε από τον 30χρονο πτυχιούχο Δημοσίων Σχέσεων, Αμπχιτζίτ Ντίπκε. Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους φοιτητές, διαδήλωσαν την περασμένη εβδομάδα στο Νέο Δελχί και σε άλλες πόλεις, απαιτώντας την παραίτηση του Υπουργού Παιδείας και συνολικές μεταρρυθμίσεις στο εξεταστικό σύστημα.

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Οι κινητοποιήσεις στην ινδική πρωτεύουσα κλιμακώθηκαν στις 20 Ιουλίου, όταν ογκώδες πλήθος επιχειρησε να πραγματοποιήσει πορεία προς το κοινοβούλιο από την πλατεία Τζαντάρ Μαντάρ. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και γκλοπ για να διαλύσει τη συγκέντρωση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια και να ακολουθήσει κύμα προσαγωγών.

Ένα κεντρικό αίτημα παραμένει: η καταβολή αποζημιώσεων στις οικογένειες των φοιτητών που αυτοκτόνησαν εξαιτίας των διαρροών των θεμάτων και των ακυρώσεων των εξετάσεων, οι οποίες επηρέασαν εκατομμύρια υποψηφίους σε ολόκληρη την Ινδία.

Οι διαδηλωτές απαιτούν το ποσό των 10 εκατομμυρίων ρουπιών (περίπου 105.000 δολάρια) για αυτές τις οικογένειες, ζητώντας παράλληλα να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον κανενός διαδηλωτή καθώς. Επίσης επιθυμούν να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη η Αστυνομία του Δελχί και η Δύναμη Ταχείας Δράσης για την καταστολή των κινητοποίησεων.

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Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων ιδρύθηκε τον Μάιο και μετρά εκατομμύρια followers στα κοινωνικά δίκτυα. Αντλεί έμπνευση από τα χαρακτηριστικά του εντόμου: πεισματάρικο, αντιπαθές και άτρωτο. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Κατά την διάρκεια συνεδρίασης, ο δικαστής χαρακτήρισε τους νέους που επικρίνουν την ινδική κυβέρνηση «κατσαρίδες» (cockroaches) και «παράσιτα». Μετά την θύελλα που ακολούθησε, προσπάθησε να ανασκευάσει δικαιολογούμενος ότι εννοούσε «τους νέους που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία (!)».

Από τις ΗΠΑ, ο Αμπιτζίτ Ντίπκε, 30 ετών, πτυχιούχος Στρατηγικής στην Πολιτική Επικοινωνία του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, και ο οποίος έχει επιστρέψει πλέον στην Ινδία, απάντησε δημιουργώντας το Cockroach Janta Party (BJP), το ακρωνύμιο του οποίου παραπέμπει στο Bharatiya Janata Party του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014.

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Το σύνθημά του, «ένα πολιτικό κόμμα της νεολαίας, από την νεολαία, για την νεολαία», έγινε αμέσως viral, κυρίως στο Instagram όπου συγκέντρωσε αστραπιαία εκατομμύρια followers.