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Οι αρχές εντόπισαν στοιχεία για κρυφές συναντήσεις και νυχτερινές βιντεοκλήσεις, έπειτα από καταγγελία των γονέων του παιδιού.

Η υπόθεση αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου της πολιτείας για το grooming ανηλίκων, ο οποίος ποινικοποιεί την καλλιέργεια ακατάλληλων σχέσεων.

Η σχολική περιφέρεια συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ η δικαστική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη.

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Μια 25χρονη καθηγήτρια γυμνασίου στο Κεντάκι συνελήφθη και κατηγορείται ότι ανέπτυξε ανάρμοστη σχέση με 14χρονο μαθητή της, με την υπόθεση να αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου της πολιτείας για το grooming ανηλίκων.

Η Σέιντι Μ. Φλόρες, που δίδασκε στο Graves County Middle School, συνελήφθη την Παρασκευή, αφού ο γονέας του μαθητή φέρεται να εντόπισε μηνύματα μεταξύ τους που δεν σχετίζονταν με το σχολείο.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο γονέας ενός 14χρονου μαθητή φέρεται να εντόπισε μηνύματα μεταξύ του παιδιού και της εκπαιδευτικού, τα οποία δεν είχαν σχέση με το σχολείο. Οι αρχές φέρονται επίσης να εξέτασαν στοιχεία από ηλεκτρονικές συσκευές και να πραγματοποίησαν συνεντεύξεις στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι κρυφές συναντήσεις και οι βιντεοκλήσεις

Σύμφωνα με την αναφορά του σερίφη που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, η Φλόρες φέρεται να προσπάθησε να χειραγωγήσει τον ανήλικο, εκφράζοντας αισθήματα αγάπης και θαυμασμού που, σύμφωνα με τις αρχές, ξεπερνούσαν τα όρια μιας σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή.

Η ίδια και ο μαθητής φέρεται να είχαν συναντηθεί κρυφά πριν από σχολική εκδήλωση, εκτός σχολείου, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία πραγματοποιούσαν και νυχτερινές βιντεοκλήσεις μέσω FaceTime, για τις οποίες οι γονείς του παιδιού δεν γνώριζαν.

Οι λεπτομέρειες της φερόμενης σχέσης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Φλόρες έχει κατηγορηθεί για grooming ανηλίκου, κατηγορία που αποτελεί κακούργημα κατηγορίας D σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία του Κεντάκι.

Παντρεμένη και μητέρα μιας μικρής κόρης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση και λόγω της προσωπικής ζωής της 25χρονης εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με το New York Post, η Φλόρες είναι παντρεμένη με τον Ντέιβιντ, ο οποίος εργάζεται ως χειριστής μηχανημάτων, ενώ το ζευγάρι απέκτησε πριν από περίπου έναν χρόνο το πρώτο του παιδί, μια κόρη.

Τον Ιούλιο του 2024, η Φλόρες είχε ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εγκυμοσύνη της, γράφοντας ότι ήταν ευγνώμονες που έγιναν γονείς του «γλυκού μωρού» τους.

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Τι προβλέπει ο νέος νόμος στο Κεντάκι

Η σύλληψη της Φλόρες έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας του Κεντάκι για το grooming ανηλίκων. Ο νόμος δημιουργεί ένα νέο ποινικό αδίκημα, επιτρέποντας στις αρχές να παρέμβουν όταν ένας ενήλικας φέρεται να καλλιεργεί μια ακατάλληλη σχέση με ανήλικο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπόθεση της Φλόρες θεωρείται η πρώτη γνωστή σύλληψη εκπαιδευτικού βάσει της νέας νομοθεσίας. Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει και εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς σχετικά με την αναγνώριση και την πρόληψη του grooming.

Η σχολική περιφέρεια Graves County έχει δηλώσει ότι ενημέρωσε άμεσα τις αρχές μόλις πληροφορήθηκε την καταγγελία και ότι συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα. Ο επιθεωρητής Ματ Μάντινγκ τόνισε ότι η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών αποτελούν την «ύψιστη προτεραιότητα» της σχολικής περιφέρειας.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η Φλόρες έχει δηλώσει ένοχη ή αθώα, ούτε έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την εμφάνισή της στο δικαστήριο. Η έρευνα συνεχίζεται.