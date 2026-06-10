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Από χορευτικά βίντεο και ευφάνταστες παρωδίες μέχρι απολύτως πειστικά deepfakes, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατρέψει τους ηγέτες του πλανήτη σε πρωταγωνιστές μιας νέας ψηφιακής πραγματικότητας.

Ο Έντι Ράμα, ο Εμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα σε viral δημιουργίες που κατακλύζουν τα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

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Άλλοτε λειτουργούν ως μέσο σάτιρας και διαδικτυακού χιούμορ, άλλοτε όμως θολώνουν τα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, αναδεικνύοντας τη δύναμη – αλλά και τους κινδύνους – της τεχνητής νοημοσύνης στην εποχή της ψηφιακής πληροφόρησης.

Ο Εντι Ράμα με γυναικεία εσώρουχα και γόβες

Ο Έντι Ράμα έγινε το νεότερο πρόσωπο της πολιτικής σκηνής που πρωταγωνίστησε σε viral περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης, αναρτώντας ο ίδιος ένα βίντεο στο Instagram όπου απεικονιζόταν σε μια χιουμοριστική και ανατρεπτική εκδοχή του εαυτού του.

Ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Όποιος κι αν το έφτιαξε, μπράβο του». Ωστόσο, το βίντεο δεν ήταν τυχαίο. Αποτελούσε σατιρική αναφορά στις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει γύρω από το αμφιλεγόμενο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ στις ακτές της Αδριατικής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν με κοτσιδάκια

Ο Εμανουέλ Μακρόν αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ηγέτη που επέλεξε να αξιοποιήσει ο ίδιος τα AI βίντεο προς όφελός του.

Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε στο παρελθόν μια σειρά από χιουμοριστικά βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στα οποία εμφανιζόταν σε σουρεαλιστικές σκηνές και διαφορετικούς ρόλους, χρησιμοποιώντας τη δημοσιότητα που προκάλεσαν για να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της τεχνολογίας.

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Η Τζόρτζια Μελόνι φιλιέται με τον Έλον Μασκ

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των τελευταίων μηνών συγκαταλέγεται και η περίπτωση της Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης όταν ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που την εμφάνιζε να φιλά τον Έλον Μασκ έκανε τον γύρο των social media, παραπλανώντας αρχικά πολλούς χρήστες που το εξέλαβαν ως αυθεντικό.

Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για deepfake δημιουργία, ωστόσο το βίντεο είχε ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα παραδείγματα της δύναμης της AI. Η ίδια η Μελόνι έχει, μάλιστα, αναδείξει δημόσια τους κινδύνους της τεχνολογίας, δημοσιεύοντας μια ψεύτικη εικόνα που τη δείχνει να ποζάρει με εσώρουχα, προκειμένου να προειδοποιήσει για το πόσο εύκολα τα deepfakes μπορούν να παραποιήσουν την πραγματικότητα και να παραπλανήσουν το κοινό.

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Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

«Πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε… βελτίωσε κιόλας αρκετά την εμφάνισή μου. Ομως το γεγονός παραμένει ότι, για να επιτεθούν και να διαδώσουν ψέματα, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο» είχε σχολιάσει τις επίμαχες φωτογραφίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μονίμως πρωταγωνιστής σε ΑΙ βίντεο στο διαδίκτυο

Δίπλα του συναντά κανείς συχνά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίοι έχουν επίσης πρωταγωνιστήσει σε πλήθος σατιρικών AI βίντεο και εικόνων που τους τοποθετούν σε απίθανες ή κωμικές καταστάσεις.

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Από τα αμέτρητα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δεν θα μπορούσε να λείπει και το προκλητικό AI video του Τραμπ για τη Γάζα που ονειρεύεται:

Ο Πάπας Φραγκίσκος με μακρύ άσπρο μπουφάν Balenciaga

Μία από τις πιο διάσημες εικόνες που δημιουργήθηκαν ποτέ με τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορούσε πολιτικό αλλά τον Πάπα Φραγκίσκο.

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Η φωτογραφία που τον έδειχνε να φορά ένα εντυπωσιακό λευκό μπουφάν υψηλής ραπτικής τύπου Balenciaga έκανε τον γύρο του κόσμου, με χιλιάδες χρήστες να θεωρούν αρχικά ότι ήταν αυθεντική.