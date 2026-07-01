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Η Μιρζιγέγεβα, η οποία είναι επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης και κόρη του προέδρου Σαβκάτ Μιρζιγέγιεφ, εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή της για τη συνάντηση.

Η πολιτικός καταγράφει ραγδαία άνοδο στην κρατική ιεραρχία και θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως η πιθανότερη διάδοχος του πατέρα της στην προεδρία.

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Συνάντηση με τη Σαΐντα Μιρζιγέγεβα, μία από τις πιο ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες του Ουζμπεκιστάν και πιθανή διάδοχο της προεδρίας της χώρας, είχε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Η 41χρονη, μεγαλύτερη κόρη του προέδρου Σαβκάτ Μιρζιγέγιεφ, είναι επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης του Ουζμπεκιστάν, μητέρα τριών παιδιών και διαθέτει έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου την ακολουθούν περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια χρήστες στο Instagram.

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Μετά τη συνάντησή της με τον Γάλλο πρόεδρο, η Μιρζιγέγεβα ευχαρίστησε δημόσια τον Εμανουέλ Μακρόν μέσω Telegram για τη θερμή φιλοξενία, μεταφέροντας παράλληλα τις ευχές του πατέρα της. «Οι χώρες μας συνδέονται με μια μακροχρόνια συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς και είμαι βέβαιη ότι θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες κοινές πρωτοβουλίες προς όφελος και των δύο λαών», ανέφερε στο μήνυμά της.

Η πολιτική διαδρομή και η άνοδος της Μιρζιγέγεβα

Φαβορί για τη διαδοχή του πατέρα της στην προεδρία του Ουζμπεκιστάν εμφανίζεται η Σαΐντα Μιρζιγέγεβα, η οποία έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια μια ραγδαία πολιτική άνοδο. Απόφοιτος Νομικής, εντάχθηκε στην κυβέρνηση το 2019, αναλαμβάνοντας αρχικά καθήκοντα στον τομέα της κυβερνητικής επικοινωνίας, όπου και ξεκίνησε να χτίζει την πολιτική της παρουσία.

Η εξέλιξή της υπήρξε ταχεία. Το 2023 ανέλαβε μία από τις υψηλότερες θέσεις στην κρατική ιεραρχία, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 βρίσκεται επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης. Διεθνή μέσα ενημέρωσης την κατατάσσουν συχνά στα λεγόμενα «nepo babies» της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, λόγω της στενής συγγένειας με τον πρόεδρο της χώρας.

Παράλληλα, είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Οϊμπέκ Τουρσούνοφ, γιο υψηλόβαθμου στελέχους των υπηρεσιών ασφαλείας του Ουζμπεκιστάν. Πολιτικοί αναλυτές τη θεωρούν την πιθανότερη διάδοχο του πατέρα της, ο οποίος, μετά τις συνταγματικές αλλαγές, μπορεί να παραμείνει στην εξουσία έως το 2037, με το ενδεχόμενο μιας οικογενειακής διαδοχής να απασχολεί ήδη τη διεθνή συζήτηση.

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Ahead of the Global Women’s Forum Dubai 2020, we chatted with World Bank Pres. David Malpass, who then introduced me to Ivanka Trump. Standing next to Ivanka, IMF Managing Director Kristalina Georgieva joined the conversation.#Uzbekistan #SMirziyoyeva #GWFD2020 pic.twitter.com/Ww1kbPDgHj — Saida Mirziyoyeva (@SMirziyoyeva) February 16, 2020

Σύγκριση με την Ιβάνκα Τραμπ

Η Σαΐντα Μιρζιγέγεβα έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα, με τη βρετανική Daily Mail να τη συγκρίνει με την Ιβάνκα Τραμπ, τόσο για την πολιτική της επιρροή όσο και για την έντονη δημόσια παρουσία της. Η σύγκριση αυτή βασίζεται στο προφίλ ισχυρής πολιτικής κόρης ηγέτη, που συνδυάζει θεσμικό ρόλο και υψηλή αναγνωρισιμότητα.

Οι δύο γυναίκες είχαν συναντηθεί το 2020 στο Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών στο Ντουμπάι, όπου είχε δώσει το «παρών» και η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σε μια συνάντηση με έντονο διεθνές ενδιαφέρον.

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Παράλληλα, η Μιρζιγέγεβα διατηρεί ενεργή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, όπου δημοσιεύει συχνά περιεχόμενο που αφορά την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και την οικογενειακή ζωή, ενισχύοντας το δημόσιο προφίλ της ως σύγχρονης πολιτικής προσωπικότητας με κοινωνική ατζέντα.