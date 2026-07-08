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Ένα στιγμιότυπο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να γίνει viral και να προκαλέσει χιλιάδες σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Ο λόγος για την αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και την Εμινέ Ερντογάν κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Οι κάμερες κατέγραψαν τον Γάλλο πρόεδρο, αμέσως μετά τη χειραψία του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να πλησιάζει την Πρώτη Κυρία της Τουρκίας και να επιχειρεί να της φιλήσει το χέρι, μια χειρονομία ευγένειας που συναντάται σε ορισμένες επίσημες περιστάσεις.

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Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalışmış. Emine Erdoğan izin vermemiş. Aslanın eşi de aslan olur.. pic.twitter.com/daWn11fbp8 — Marginale (@themarginale) July 7, 2026

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşen karşılaşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Emine Erdoğan arasında yaşanan anlar gündem oldu.



Kameralara yansıyan görüntülerde Macron'un Emine Erdoğan'ın eline yöneldiği, Emine Erdoğan'ın ise elini geri çektiği görüldü. pic.twitter.com/e6eC5duznE July 8, 2026

Ωστόσο, η Εμινέ Ερντογάν απέσυρε διακριτικά αλλά σταθερά το χέρι της, με αποτέλεσμα η κίνηση να μην ολοκληρωθεί και να δημιουργηθεί μια εμφανώς άβολη στιγμή μπροστά στις κάμερες. Ο Μακρόν χαμογέλασε αμήχανα, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος που στεκόταν δίπλα τους παρακολούθησε τη σκηνή χωρίς να δείξει κάποια αντίδραση.

Το περιστατικό, στο οποίο ήταν παρούσα και η Μπριζίτ Μακρόν, αναπαράχθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να σχολιάζουν την αμήχανη στιγμή της επίσημης τελετής υποδοχής.