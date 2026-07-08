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Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα μέλη να καταθέσουν αξιόπιστα σχέδια για την αύξηση των αμυντικών επενδύσεων στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Παράλληλα, η ατζέντα επηρεάστηκε από τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία προκάλεσαν προβληματισμό μεταξύ των συμμάχων για την έλλειψη προηγούμενης ενημέρωσης.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε επίσης η πιθανότητα άρσης των αμερικανικών κυρώσεων και πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ένα ζήτημα που παρακολουθεί στενά η ελληνική πλευρά λόγω των ισορροπιών στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου, εστιάζοντας στη συμμαχική ατζέντα χωρίς να έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.

Η Σύνοδος αναδεικνύεται σε δοκιμασία συνοχής για τη Συμμαχία, καθώς συνδυάζει τις πιέσεις για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών με τις περίπλοκες γεωπολιτικές προκλήσεις.

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Η Άγκυρα βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, καθώς ολοκληρώνεται η διήμερη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, σε μία συγκυρία όπου η Συμμαχία καλείται να απαντήσει ταυτόχρονα σε τρία μεγάλα μέτωπα: τη χρηματοδότηση της κοινής άμυνας, τη στήριξη της Ουκρανίας και τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η Σύνοδος πραγματοποιείται στο προεδρικό συγκρότημα Μπεστέπε, με οικοδεσπότη τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και προεδρεύοντα τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. (ΝΑΤΟ)

Το σημερινό πρόγραμμα

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Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, η σημερινή ημέρα ξεκινά με δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε στις 08:00 και ακολουθούν δηλώσεις ηγετών από τις 08:15. Στις 10:45 πραγματοποιείται η τελετή υποδοχής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Τούρκο πρόεδρο, στις 11:00 η καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία και στις 11:15 η κρίσιμη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου σε επίπεδο ηγετών. Η συνέντευξη Τύπου του Γενικού Γραμματέα είναι προγραμματισμένη για τις 15:00. (ΝΑΤΟ)

Άμυνα, 5% και «λογαριασμός» προς τους συμμάχους

Το βασικό θέμα της Συνόδου είναι οι αμυντικές δαπάνες. Ο Μαρκ Ρούτε έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη «καθαρά, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια» για την επίτευξη του στόχου αμυντικών επενδύσεων 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Το ΝΑΤΟ προβάλλει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς έχουν ήδη ανεβάσει αισθητά τις δαπάνες τους, ενώ στη Σύνοδο ανακοινώνονται νέες αμυντικές συμβάσεις δεκάδων δισ. για εξοπλισμούς, παραγωγή και καινοτομία. (ΝΑΤΟ)

Ουκρανία και σκιά Ιράν

Η Ουκρανία παραμένει δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Ο Ρούτε έχει ξεκαθαρίσει ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της Συμμαχίας, ζητώντας από όλους να σηκώσουν το βάρος της συνέχισης της στρατιωτικής στήριξης. Όμως, σύμφωνα με το Associated Press, η ατζέντα της Συνόδου μετατοπίστηκε απότομα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία έγιναν λίγο μετά το δείπνο των ηγετών που παρέθεσε ο Ερντογάν. Η εξέλιξη αυτή έβαλε ξανά στο τραπέζι τις εντάσεις ΗΠΑ–Ευρώπης και τη δυσφορία συμμάχων που δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων. (ΝΑΤΟ)

Τραμπ–Ερντογάν: τα F-35 και οι S-400

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Η χθεσινή εικόνα που κυριάρχησε ήταν η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το άνοιγμα του φακέλου των F-35. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας και ότι θα αποφασίσει για πιθανή πώληση F-35 στην Άγκυρα. Πρόκειται για κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν το 2020 λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400, η οποία είχε οδηγήσει και στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Ωστόσο, όπως σημειώνει το Reuters, υπάρχουν ακόμη νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια στις ΗΠΑ. (Reuters)

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν εμφανίστηκε να υπενθυμίζει ότι υπήρχε αμερικανική δέσμευση για πέντε αεροσκάφη, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα υπάρξει ευνοϊκή απόφαση. Για την Αθήνα, αυτό είναι το πιο ευαίσθητο σημείο της Συνόδου: όχι επειδή η Ελλάδα μπορεί να παρέμβει στις αμερικανοτουρκικές συναλλαγές, αλλά επειδή κάθε αναβάθμιση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας αλλάζει ισορροπίες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η παρουσία Μητσοτάκη

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε χθες το βράδυ στην Άγκυρα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι–Μητσοτάκη, και συμμετείχε στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Το Μέγαρο Μαξίμου είχε ανακοινώσει ότι ο πρωθυπουργός θα μετέβαινε την Τρίτη στην Άγκυρα για το δείπνο και σήμερα Τετάρτη θα συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου. Ελληνικές πηγές μετέδωσαν ότι η άφιξή του έγινε μετά τις 19:00. (Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας)

Δεν έχει προγραμματιστεί ιδιαίτερη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου, στοιχείο που δείχνει ότι η ελληνική παρουσία κινείται κυρίως στο πλαίσιο της συμμαχικής ατζέντας και όχι μιας διμερούς ελληνοτουρκικής διαπραγμάτευσης. Παρ’ όλα αυτά, η Αθήνα παρακολουθεί με αυξημένη προσοχή το παζάρι Ουάσιγκτον–Άγκυρας, γιατί το θέμα των F-35 δεν είναι απλώς αμυντικό πρόγραμμα. Είναι μήνυμα ισχύος, ισορροπιών και πολιτικής ανοχής απέναντι σε μια Τουρκία που ζητά ρόλο κεντρικού παίκτη μέσα στο ΝΑΤΟ.

Μια Σύνοδος με βαριά ατζέντα

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Η Σύνοδος της Άγκυρας ξεκίνησε ως Σύνοδος για τα λεφτά της άμυνας και την Ουκρανία, αλλά εξελίσσεται σε τεστ συνοχής για το ίδιο το ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ πιέζει τους Ευρωπαίους να πληρώσουν περισσότερα. Ο Ερντογάν επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη φιλοξενία της Συνόδου και να ξανανοίξει την πόρτα των F-35. Η Ρωσία δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις αποφάσεις της Άγκυρας. Και η Ελλάδα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τραπέζι των ηγετών, έχει κάθε λόγο να κρατά ανοιχτά μάτια και αυτιά. (Reuters)