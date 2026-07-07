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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN ότι έχει συζητήσει «αρκετές φορές» με τον Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι αντιτίθεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς η Άγκυρα «απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει τη χώρα μου».

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο CNN ότι είχε συζητήσει με τον Τραμπ τις ανησυχίες του σχετικά με το ενδεχόμενο η πώληση αυτή να διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.

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Όταν ρωτήθηκε για τη διαφωνία του με τον Τραμπ επί του θέματος, τόνισε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ παραμένουν στενοί σύμμαχοι, αλλά «ακόμη και οι σύμμαχοι μπορεί να έχουν διαφορές».

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι οι δύο ηγέτες συμφωνούν σε «μεγάλα ζητήματα», μεταξύ των οποίων και το να δοθεί στο Ιράν η ευκαιρία να επιλύσει τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό του πρόγραμμα μέσω διαπραγματεύσεων.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί», αποφεύγοντας να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις στην κρίση.