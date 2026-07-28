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Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Καιρίδης καταδίκασε την κακοποιητική συμπεριφορά, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κοινοβουλευτική στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Οι βουλευτές Ιάσων Φωτήλας και Γιώργος Αμυράς διαφοροποιήθηκαν δημόσια, καταδικάζοντας απερίφραστα τη στάση του κ.

Κυριαζίδη και ζητώντας του να ανασκευάσει.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις τοποθετήσεις των δύο βουλευτών και κάλεσε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να λάβει πειθαρχικά μέτρα.

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Η νέα επίθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη στην Ζωή Κωνσταντοπούλου άνοιξε έναν κύκλο δυνατής έντασης με τις πτέρυγες της Βουλής να αποδοκιμάζουν τον βουλευτή της ΝΔ, ωστόσο, αποτύπωσε και το διαφορετικό μήκος κύματος που έδειξαν να εκπέμπουν οι «γαλάζιοι» βουλευτές.

Η νέα επίθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη στην Ζωή Κωνσταντοπούλου άνοιξε έναν κύκλο δυνατής έντασης με τις πτέρυγες της Βουλής να αποδοκιμάζουν τον βουλευτή της ΝΔ, ωστόσο, αποτύπωσε και το διαφορετικό μήκος κύματος που έδειξαν να εκπέμπουν οι «γαλάζιοι» βουλευτές.

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Ο Δημήτρης Καιρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, στηλίτευσε τα όσα είχαν προηγηθεί με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Κυριαζίδη λέγοντας πως «καταδικάζουμε απόλυτα κάθε κακοποιητική συμπεριφορά, από όπου κι αν προέρχεται», υποστηρίζοντας όμως πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου «κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη Βουλή» με την κοινοβουλευτική της συμπεριφορά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επεσήμανε για τον «γαλάζιο» συνάδελφο του πως «όποιος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος, δεν προσφέρει υπηρεσία ούτε στη Βουλή ούτε στην πατρίδα» με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανο της πως «τα ήθελες, αυτό μου λέει». Ο Δημήτρης Καιρίδης απαντώντας τόνισε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Είστε ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για κακοποιητική συμπεριφορά, είστε ο τελευταίος που μπορεί να καταδικάζει την έμφυλη βία, εφόσον δεν καταδικάζετε τη βία στο σύνολό της. Δεν ανήκετε στο δημοκρατικό κόσμο, μιλήσατε για προβοκάτσια όσον αφορά στην πρόσφατη επίθεση στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη Marfin. Χαϊδεύετε τη βία! Μην υποκρίνεστε!», με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του φωνάζει: «Δεν ντρέπεστε λίγο;».

Ωστόσο σε τελείως διαφορετικό τόνο, από όσα υποστήριξε ο Δημήτρης Καιρίδης, εμφανίστηκαν οι Ιάσων Φωτήλας και Γιώργος Αμυράς. Ο υφυπουργός Πολιτισμού τόνισε πως «καταδικάζει ξεκάθαρα» τη συμπεριφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη. «Η συμπεριφορά του δεν τιμά τον ίδιο, το θεσμικό του ρόλο, όλους εμάς, τη Βουλή και τον ιερό χώρο της Δημοκρατίας. Δεν χωρούν ούτε ναι μεν, ούτε αλλά, μόνο τελεία και παύλα!» είπε με νόημα ο Ιάσων Φωτήλας με τη τελευταία αυτή αναφορά του να ερμηνεύεται από πολλούς βουλευτές ως μια έμμεση αιχμή προς την τοποθέτηση που είχε προηγηθεί από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Ο Γιώργος Αμυράς, από την δική του πλευρά, κατήγγειλε «σεξιστική» συμπεριφορά και «κακοποιητικό» λόγο εκ μέρους του Δημήτρη Κυριαζίδη, λέγοντας πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε πουθενά εδώ μέσα ή στην κοινωνία τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά», τονίζοντας πως «είμαι σίγουρος πως εκφράζω το σύνολο των βουλευτών της ΝΔ» και καλώντας, παράλληλα, τον Δημήτρη Κυριαζίδη να ζητήσει συγνώμη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την ικανοποίηση της για όσα είπαν οι Ιάσων Φωτήλας και Γιώργος Αμυράς ενώ έστρεψε τα «πυρά» της προς τον Δημήτρη Καιρίδη λέγοντας πως «αν ο κ. Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση του κοινοβουλευτικού καθήκοντος θα διαγράψει εσάς και τον κ. Κυριαζίδη. Πήρατε το λόγο για να μου πείτε ότι “τα ήθελα” και “πήγαινα γυρεύοντας”».